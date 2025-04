Kardinal Kurt Koch (74): Der frühere Bischof von Basel ist seit 2010 im Vatikan und war zuerst für Papst Benedikt, später für Papst Franziskus für das Ökumene-Dossier und den Dialog mit dem Judentum zuständig. Beide Dossiers sind in den letzten Jahren politisch heikel geworden. Zur Ökumene gehört auch der Dialog mit der russisch-orthodoxen Kirche, die als Putins verlängerter Arm gilt. Und nach dem 7. Oktober 2023 ist der Dialog zwischen der katholischen Kirche und dem Judentum nicht einfacher geworden, weil Papst Franziskus immer wieder die Politik der israelischen Regierung scharf kritisiert.

Kardinal Emil Paul Tscherrig (78): Der Walliser war Vatikan-Diplomat und lernte Jorge Bergoglio, den späteren Papst Franziskus, in Argentinien kennen, als dieser noch Erzbischof von Buenos Aires war. Als Bergoglio 2013 Papst wurde, rief er Tscherrig an und sagte, die argentinischen Bischöfe sollten nicht zu seiner Amtseinführung kommen, sondern das Geld für die Flugtickets lieber den Armen spenden. Franziskus und Tscherrig blieben in Kontakt, später machte Franziskus den Walliser zum wichtigsten Botschafter der Vatikan-Diplomatie, zum Nuntius von Italien.