Die dunklen Regenwolken haben sich verzogen. Jetzt ist Hochsommer angesagt. Blauer Himmel und Sonne satt. Doch so lange wir darauf gewartet haben, so kurz hält die Freude an, wie die Prognose von Meteo News zeigt.

Liza Stoll

Der Hochsommer ist da – und wie. Besonders am Freitag und am Samstag heizt uns die Juli-Sonne ein. Bis zu 33 Grad sind möglich. Und das in der gesamten Schweiz. «Die Temperaturen sind in der Schweiz überall ähnlich, es gibt keine Regionen, die besonders von der Hitze betroffen sind», sagt Roger Perret von Meteo News zu Blick.

Und: Regen ist nicht in Sicht. Mit einer Ausnahme am Freitag. «Nur in den Bündner Alpen und im Berner Oberland kann es lokal zu Gewittern kommen.»

Laut Perret sind aber keine Hitzerekorde zu erwarten. Die Temperaturen sind für die jetzige Jahreszeit relativ normal. «Vergangenes Jahr lagen die Temperaturen Mitte Juli bei 35 Grad», erklärt der Meteorologe.

30-Grad-Marke wird nicht geknackt

Doch die Blitz-Hitze kühlt schnell wieder ab. Perret zu Blick: «Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 23 Grad.»

Anfang kommender Woche sind die Temperaturen zwar wieder im hochsommerlichen Bereich – doch die 30 Grad Marke wird in der ersten Wochenhälfte nicht geknackt. Die Temperaturen liegen um die 25 Grad.

So schützt du dich vor der Hitze

Um Freitag und Samstag trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren, gibt es einige Tipps, wie du dich vor der Hitze schützen kannst. Dazu gehört, viel zu trinken – am besten aber Tee oder lauwarmes Wasser. Bei kalten Getränken muss der Körper auf seine normale Körpertemperatur aufheizen, was zu mehr Schwitzen führt.

Wer gern in die Badi geht, sollte auf jeden Fall den Kopf schützen. Sonst droht ein Sonnenstich. Auch Eincremen ist wichtig! Nach dem Baden unbedingt erneut zur Sonnencreme greifen.

Sprung ins kalte Wasser

Die richtige Kleidung kann ebenfalls für ein angenehmeres Hitze-Erlebnis sorgen: Kleider aus den Stoffen Baumwolle, Seide und Leinen sind zu empfehlen. Auf Chemiefasern wie Polyester sollte man lieber verzichten.

Und: Abkühlung ist wichtig! Unterarme, Handgelenke oder Beine unters Wasser halten. So wird der Körper erfrischt.