Auf einen Blick Swiss-Notlandung in Graz wegen technischem Problem

Rauchentwicklung im Cockpit und Passagierraum führte zur Landung

Die Ursache für die Notlandung eines Swiss-Flugzeuges in Graz ist nach Einschätzung der Schweizer Behörden auf ein technisches Problem zurückzuführen. Die Untersuchungen zum Vorfall laufen.

Im Lead sei die österreichische Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) sowie die Staatsanwaltschaft vor Ort, wie das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) am Mittwoch auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte. Sie untersuchten die Details, die zum Vorfall geführt hätten. Bis diese bekannt seien, bleibe das betroffene Flugzeug am Boden. Die Flugzeug- und Triebwerkhersteller seien informiert. Aus technischer Sicht seien im Moment keine weiteren Massnahmen angezeigt.

Crew-Mitglied landete auf der Intensivstation

Bereits kurz nach dem Vorfall war laut Bazl ein Technik-Team der Swiss vor Ort. Ein technisches Problem am Flugzeug habe vom Technik-Team vor Ort lokalisiert werden können. Das Bazl stehe nun im Austausch mit der Fluggesellschaft Swiss. Dort hiess es auf Anfrage von Keystone-SDA, die Untersuchungen liefen, es sei noch zu früh, genauere Angaben zu den Ursachen zu machen.

Am Dienstag, einen Tag nach der Notlandung wegen Rauchs in der Kabine, befanden sich zwei Crew-Mitglieder noch in ärztlicher Behandlung – eines davon auf der Intensivstation. Die Swiss flog die betroffenen Passagiere mit einer Ersatzmaschine in die Schweiz.

Flughafen Graz vorübergehend geschlossen

Die Maschine war am Montag mit 74 Passagieren und fünf Crew-Mitgliedern auf dem Weg von Bukarest nach Zürich, als es zu einer Rauchentwicklung im Cockpit und im Passagierraum kam. Ein Crew-Mitglied befand sich nach dem Zwischenfall auf der Intensivstation eines Spitals. Zwölf Passagiere und vier weitere Crew-Mitglieder wurden ärztlich betreut.

Zwölf hospitalisierte Passagiere und zwei Crewmitglieder konnten am Dienstag die Klinik verlassen. Ein Sonderflug brachte zudem die Passagiere am Dienstagmorgen nach Zürich. Sie hatten die Nacht in Hotels verbracht. Der Flughafen in Graz wurde nach dem Vorfall am Abend vorübergehend geschlossen. Der Flughafenbetrieb lief am Dienstag wieder normal.

Pannen-Airbus A220

Die betroffene Flugzeugreihe des Typs Airbus A220, ein moderner Kurzstreckenjet, hat in der Vergangenheit wiederholt Triebwerksprobleme aufgewiesen. Die Maschinen sind mit Pratt-&-Whitney-Triebwerken ausgestattet. Bei Vorfällen waren unter anderem wegen einer Fehlfunktion Teile des Triebwerks nach aussen geschleudert worden. Die Vorfälle sorgten unter anderem für temporäre Einsatzstopps, von denen auch die Swiss betroffen war.

Die Lufthansa-Tochter setzt 30 Maschinen des Kurzstreckenjets ein, 21 in der Lang- und 9 in der Kurzversion. Die längere Ausführung verfügt über 145 Sitzplätze und hat eine Reichweite von gut 6000 Kilometern.