Ein Passagier an Bord des Swiss-Fluges, der in Graz notlanden musste, ist unzufrieden mit dem Ablauf der Evakuierung. Er wirft dem Kabinenpersonal vor, völlig panisch gewesen zu sein.

Augenzeuge berichtet nach Swiss-Notlandung in Graz von Chaos an Bord

Ein Passagier, der in der Maschine sass, die am Montagabend in Graz zwischenlanden musste, erhebt heftige Vorwürfe gegen das Kabinenpersonal.

Auf einen Blick Swiss-Maschine musste in Graz notlanden. Passagier kritisiert Crew-Verhalten

Kabinenpersonal soll sich in Panik in der Küche verschanzt haben

Die Notlandung einer Swiss-Maschine im österreichischen Graz wegen einer Rauchentwicklung macht landesweit Schlagzeilen. Während eine Augenzeugin gegenüber der «Kleinen Zeitung» von einer Explosion berichtete, hat sich auch bei Blick ein Passagier gemeldet. Er musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital.

Jetzt ist er hässig. «Die Cockpit-Besatzung hat absolut richtig und professionell gehandelt. Was da aber in der Kabine abging, war unterirdisch», kritisiert er. «Die Crew evakuierte? Richtig wäre eher, die Passagiere evakuierten die Crew!»

Passagiere sollen Notrutsche selbst geöffnet haben

Das Kabinenpersonal habe sich laut dem Leserreporter, der anonym bleiben möchte, «irgendwelche Schutzanzüge übergestreift» und sich anschliessend in Panik «selbst ausser Gefecht gesetzt». Einem vier Monate alten Kind sei jegliche Hilfestellung verweigert worden – trotz Nachfrage. «Die Crew verschanzte sich mit ihren Schutzanzügen in der Küche.»

Die Türe und die Notrutsche hätten Passagiere geöffnet, da die Crew offenbar nicht in der Lage war, in der Notsituation angemessen zu reagieren, behauptet der Schweizer. «Ich war hinten starkem Rauch ausgesetzt. Zum Glück ist ausser einer Reizung jetzt alles in Ordnung.».

Damit nicht genug, macht ihn der Umgang mit den Passagieren nach dem Vorfall wütend. Die Hotline der Swiss, die er aus dem Spital in Graz wählte, habe auch eineinhalb Stunden nach dem Vorfall nichts davon gewusst, klagt er an. Sein Fazit: «Man kann sich zu Null Prozent auf die Swiss verlassen. Sie sollte wirklich ihre Ausbildung überdenken.»

Das sagt die Swiss zu den Vorwürfen

Die Swiss äusserte sich auf Anfrage von Blick zu den Vorwürfen. Insgesamt hatten sich zwölf Passagiere in medizinische Behandlung begeben müssen. Sie alle konnten das Spital mittlerweile verlassen.

Zur genauen Situation könne man zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage machen. Sie sei Gegenstand von laufenden Untersuchungen, teilt Mediensprecherin Silvia Exer-Kuhn mit. «Wir verstehen, dass Evakuationen Ausnahmesituationen sind und zu extremen Emotionen führen können.»

Die Passagiere seien vom Kriseninterventionsteam vor Ort in Graz in Empfang genommen und bestmöglich betreut worden. «Für die verletzten Personen haben die Behörden vor Ort schnellstmöglich medizinische Versorgung organisiert. Den Betroffenen wurde vom Kriseninterventionsteam und danach auch vom Care Team von Swiss auch psychologische Hilfe angeboten», so Exer-Kuhn. Das Swiss-Team vor Ort stehe «mit sämtlichen Personen, die medizinische Hilfe benötigt haben, in Kontakt».