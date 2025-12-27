DE
Band «The Cure»
Gitarrist und Keyboarder Perry Bamonte ist tot

Das langjährige Mitglied der Rockband The Cure starb mit 65 Jahren. Die Band bezeichnet ihn als wesentlichen Teil ihrer Geschichte.
Publiziert: 07:18 Uhr
