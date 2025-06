Autofahrer jubeln Bündner Polizei stoppt rücksichtslose Töff-Fahrer nach Verfolgungsjagd

Die Bündner Kantonspolizei stoppte am Sonntag eine Gruppe von 16 Töfffahrern nach dem San-Bernardino-Pass in Hinterrhein GR. Die Gruppe fiel zuvor durch rücksichtsloses Verhalten auf und widersetzte sich einer Kontrolle, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Publiziert: 16:28 Uhr