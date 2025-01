Am Tag vor der Inauguration Trump tanzt zur «Y.M.C.A.»-Hymne

Auch an seiner Sieges-Rally in Washington, D.C. kann es Trump nicht lassen: Am Sonntagabend, am Tag vor seiner Inauguration, schwingt der Republikaner erneut die Hüften zum Song «Y.M.C.A.» und zeigt seinen Fans seinen ikonischen Tanz.

Publiziert: 07:34 Uhr | Aktualisiert: vor 40 Minuten