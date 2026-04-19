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Leservideo zeigt: Lawine am Grindelwaldgletscher
Am Grindelwaldgletscher
Leserin filmt Niedergang einer riesige Lawine
Am Samstagnachmittag kommt es zu einer Lawine am Grindelwaldgletscher. Eine Leserin filmt das Spektakel.
Publiziert: 19:02 Uhr
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