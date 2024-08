Eine herzige englische Kleinstadt, in der jeder jeden kennt – und in der fast jeder ein dunkles Geheimnis hat. Die englische Teenie-Krimi-Serie «A Good Girl's Guide to Murder» vereint Spannung mit herzerwärmendem Feel-Good-Faktor.

Alle sind so nett – und Verbrecher

1/6 In «A Good Girl's Guide to Murder» ermitteln Pip (Emma Myers) und Ravi (Zain Iqbal) das Verschwinden einer Schülerin.

Silvia Tschui Gesellschafts-Redaktorin

Mit ihrem ersten Krimi «A Good Girl's Guide to Murder», auch die deutsche Übersetzung trägt den englischen Titel, hat es die englische Autorin Holly Jackson (31) sofort auf die «New York Times»-Bestseller-Liste geschafft. Während inzwischen eine ganze Trilogie mit derselben Protagonistin Pippa Fitz-Amobi erschienen ist, läuft der Inhalt des ersten Bands seit letzter Woche unter demselben Namen auf Netflix.

Der Stoff eignet sich sowohl als Buch zur Sommer-Strandlektüre als auch als Serienstoff, falls die nächsten Abende wider Erwarten doch verregnet sein sollten. Pip (Emma Myers, 22, die knallbunt-wilde Werwölfin aus «Wednesday»), eine intelligente Schülerin in einem idyllischen englischen Kleinstädtchen, beschäftigt, was vor fünf Jahren geschehen ist: Andie Bell, die grosse Schwester ihrer besten Freundin, ist nach einer Party spurlos verschwunden. Ihr damaliger Freund Sal hat sich nach einem Mordgeständnis per SMS das Leben genommen.

Alle sind so warm und nett – und haben dunkle Geheimnisse

Doch Pip glaubt nicht an die offizielle Version der Ereignisse und macht es sich zum Ziel, für ihre Schulabschlussarbeit die Ereignisse nochmals zu untersuchen. Bald stösst sie auf Ungereimtheiten: Die Aussagen Andies bester Freunde zu den Geschehnissen während der Party widersprechen sich, das Geständnis ist grammatikalisch zu korrekt verfasst – und bald schon erhält Pip Drohungen. Jeder scheint im schönen Städtchen etwas zu verbergen zu haben, und bald schon türmt sich Verbrechen auf Verbrechen. Das ist alles super gemacht und spannend – und gleichzeitig herzerwärmend: Wer je das Privileg hatte, in jungen Jahren englische Freunde zu haben, wird bei dieser Serie unweigerlich nostalgisch.

