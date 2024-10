Freibier am Festival Auf den Kapitalismus!

Durstige Helferinnen und Helfer trinken das Gurtenfestival an den Rand des Ruins. Halb so schlimm, findet Blick-Redaktor Peter Aeschlimann. Die Jugendlichen machten nur, was auch die Open-Air-Veranstalter tun: Ans eigene Portemonnaie denken.