Den meisten dient es als Zusatz in der Waschmaschine, dabei kann Waschmittel noch viel mehr als du denkst.

Dass man mit Waschpulver noch viel mehr anstellen kann, als nur seine Kleider zu reinigen, wissen viele nicht. Dabei ist das Mittel ein wahres Haushaltswunder, das vielseitig einsetzbar ist.

Gegen ölverschmierte Hände

Die Fahrradkette wieder eingehängt und sich dabei die Hände schmutzig gemacht? Das klebrige Öl geht beim normalen Händewaschen nur schwer wieder weg. Nutzt man jedoch eine Paste aus Wasser und Waschpulver sind die Hände in Nullkommanichts wieder sauber. Nicht vergessen, anschliessend eine feuchtigkeitsspendende Creme zu verwenden, denn Waschmittel trocknet die Haut aus.

Zum Reinigen des Teppichs

Schnell ist es passiert und der Teppich hat Schmutz abbekommen. Mit dem Wundermittel Waschpulver sind die Flecken im Handumdrehen weg. Dafür den Teppich anfeuchten, das Pulver auf die Flecken streuen und mit einem Schwamm verstreichen. Das Ganze etwa eine Stunde einwirken lassen, bis es trocken ist. Der Rest kann mit dem Staubsauger entfernt werden.

Für guten Duft im Staubsauger

Hast du mal etwas eingesaugt, das unangenehm riecht und der Duft bleibt im Staubsauger hängen? Kein Problem für Waschpulver! Sauge ein paar Esslöffel von diesem ein und der muffige Geruch verschwindet.

Damit der Kleiderschrank gut riecht

Kleider verlieren nach einiger Zeit, eingelagert im Schrank, den feinen Waschmittel-Duft. Wer diesen gerne etwas länger beibehalten will, füllt ein Säckchen mit Waschpulver und platziert es im Schrank. So schmeckt die Wäsche länger frisch.

Zum Putzen der Toilette

Wer das feste Scheuern in der Toilette satthat, der sollte von nun an Waschpulver einsetzen. Dieses bringt sogar festsitzenden Schmutz weg. Dafür einfach das Pulver in der Kloschüssel verteilen, verreiben und einwirken lassen. Nach ein paar Minuten spülen und alles glänzt wie neu.

Für weisse Fugen

Nach einiger Zeit beginnen sich Silikonfugen zu verfärben, sogar schwarze Schimmelsporen können auftreten. Wenn das der Fall ist, Wasser mit Waschpulver anrühren und mithilfe einer Zahnbürste auf den Fugen verreiben.

Für Polsterreinigung

Beim Fernsehen auf dem Lieblingssessel eingedöst und Essen darauf fallen gelassen, das jetzt zu Flecken eingetrocknet ist? Probiere es mit einem Tuch und Waschpulver. Den Schmutz mit dem angefeuchteten Tuch betupfen, das Mittel darauf verteilen und sanft mit dem Tuch einreiben. Etwas einwirken lassen und das Restpulver nach rund einer Stunde mit klarem Wasser wegwaschen.