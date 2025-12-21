Auch dieses Jahr war Blick in der Schweiz unterwegs auf Baustellen oder in frisch umgebauten Wohnobjekten. Eine Auswahl von Umbaugeschichten zeigen wir zum Jahresende.

Darum gehts Rückblick auf Umbaugeschichten aus der Schweiz

Vom Umbau einer Villa bis zu Grossvaters Erbe

Herausforderungen, Meilensteine und Emotionen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ob in Eigenregie oder durch Baufachleute ausgeführt, Umbauprojekte gehen selten reibungslos nach Plan und jeder Haus- oder Wohnungsumbau hat seine individuelle Geschichte und ist für die Bauherrschaft eine intensive Zeit. Von ihren Erfahrungen, Hürden und Herausforderungen bis hin zu emotionalen Momenten mit Tränen, erzählen sie in den Umbaugeschichten von Blick und gewähren Einblicke in ihren ganz persönlichen Wohntraum.

Langer Weg mit hohen Baukosten

Auf dem Ottoberg im Kanton Thurgau ist der pensionierte Landwirt Hans Läubli geboren. Am Weinweg ist die Hofsiedlung, die sein Urgrossvater Georg Läubli 1907 erwerben konnte. Wie alt die Gebäude tatsächlich sind, lässt sich nicht genau eruieren. «Das Wohnhaus zählt aber zu einem der bedeutendsten Gebäude der Gegend und war vor unserer Zeit einmal ein Gasthaus», weiss er. Bis Läubli mit seinem Umbau starten konnte und auch während des Umbaus gab es aus verschiedenen Gründen jahrelange Verzögerungen, die für ihn mit erheblichen Mehrkosten verbunden waren. «Dafür wurde das Haus mit der Baueingabe durch die Denkmalpflege als kulturhistorisch wertvoll eingestuft und kann jetzt nicht mehr abgerissen werden. Es bleibt der Nachwelt erhalten», so Läubli. Seit der Fertigstellung des Umbaus befinden sich neben der Wohnung von Hans Läubli auch Gästezimmer im Haus und ein Restaurant. So wurde der pensionierte Landwirt zum Gastwirt. Was Urgrossvater Georg mit dem Kauf der Liegenschaften 1907 auf dem Ottoberg aufgebaut hat, wurde durch Läublis Umbau für die Zukunft wieder fit gemacht.

Ein Umbau in Rekordtempo

In Rekordtempo von etwas mehr als vier Monaten konnte im Engadin in der Chesa Staila der gesamte Umbau vom Besitzerpaar Evelyn Wäfler-Haller und Ueli Wäfler realisiert werden. Das Ehepaar wurde durch Zufall Hausbesitzer in La Punt Chamues-ch GR. Die Baubewilligung für ihren Umbau erhielt das Paar problemlos. «In dieser Art gab es in der Gegend nichts Vergleichbares, und mit diesem Alleinstellungsmerkmal schafften wir auch einen Mehrwert für La Punt im Engadin», sagt Evelyn Wäfler-Haller. Schwieriger war die Finanzierung. Aber auch dafür fand das Ehepaar eine Lösung und konnte seinen Umbau starten. Das Gebäude wurde praktisch komplett ausgehöhlt. Von der Planung über die Bauleitung bis hin zur Herstellung der Möbel wurde alles von Ueli Wäfler in Eigenregie ausgeführt. Für das Ehepaar hat sich der Umbau in mehrfacher Hinsicht gelohnt. Mit ihrem Umbau haben sie sich nicht nur ein neues Zuhause im Engadin geschaffen, sondern auch ein Zusatzeinkommen mit dem eigenen kleinen Bed and Breakfast Chesa Staila.

Ein Meilenstein und Emotionen bei jungem Paar im alten Haus

In St. Margrethen SG beim Umbauprojekt von Chiara Rusch und Sebastiaan den Breeijen hat sich einiges getan. Zum zweiten Mal besuchte Blick die Hausbesitzer Chiara Rusch und Sebastiaan den Breeijen. Seit Oktober 2023 lebt das junge Paar in einer über 100-jährigen Liegenschaft mit elf Zimmern und will seinen ambitionierten Umbau in Eigenregie neben den eigentlichen Jobs ausführen. Das Paar liegt mit seinem Umbauprojekt gut im Zeitplan, investiert dafür aber seine komplette Freizeit und arbeitet oft bis tief in die Nacht. Da fliessen auch mal Tränen. «Wir mussten uns als Team bei den Bauarbeiten erst finden. Für Romantik bleibt bei der Arbeit keine Zeit», sagt Chiara Rusch. Noch ist kein Ende auf der Baustelle in Sicht. Einen Meilenstein hat das Paar mit dem Umzug ins fertiggestellte Erdgeschoss der Villa aber geschafft. «Das ist schon schön, wenn man nach all der Arbeit endlich in den modernen Räumen nach den selbst erstellten Plänen und Wünschen wohnen kann», sagt den Breeijen. Bei aller Arbeit, Mühsal und Baustellenärger hat das Paar die Liebe nicht aus den Augen verloren. Durch das gemeinsame Umbauprojekt ist das Liebespaar noch enger verbunden und gestärkter als zuvor. Das gibt Chiara Rusch und Sebastiaan den Breeijen auch Kraft für die nächste Bauetappe.

Neue Umbaugeschichten im neuen Jahr auf Blick

Blick wird dieses Umbauprojekt weiter begleiten und es gibt ein Wiedersehen mit dem jungen Paar im neuen Jahr – wenn auf der Baustelle alles nach Plan verläuft. Neue Umbaugeschichten gibt es auch 2025 wieder auf Blick.

Die Blickleserschaft kann sich jetzt schon wieder melden, wenn sie ihre eigene Umbaugeschichte auf Blick teilen möchten.