Das beste Menü ist nicht viel wert, wenn der Tisch lieblos hergerichtet ist oder Messer, Gabel und Löffel am falschen Ort liegen. Wir zeigen euch ein paar einfache Tipps und Tricks, wie ihr die Tafel wie ein Profi deckt und für weihnachtliche Stimmung sorgt.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

Nicht nur das leckere Essen, das auf den Tisch kommt, ist wichtig, sondern auch ein schön gedeckter Tisch. Bei der Tischdekoration muss man jedoch nicht übertreiben, damit es genug Platz auf dem Tisch bleibt. In der Mitte kann man aus Tannenbaumzweigen, Blumen, Windlichtchen und Kerzen eine einfache, aber wirkungsvolle Dekoration machen. Festlich muss nicht steif sein. Da passen bunt gemusterte Tischtücher, Bänder und ein bisschen Weihnachtsschmuck. Schafft ein bisschen Extraglamour mit den goldenen Details.

Um euch hierbei etwas unter die Arme zu greifen und eure nächsten Anlässe zu etwas Besonderem zu machen, haben wir folgende Anleitung für ein klassisches Gedeck für euch zusammengestellt.

1 Platzierung des Tellers

Beginnt mit dem Eindecken der Platzteller. Dies erspart euch die Beschmutzungen der Tischdecke. Zur besseren Orientierung nutzt die Stühle am Tisch. Der Teller sollte vor der Mitte des Stuhls platziert werden und einen kleinen Finger Abstand zur Tischkante haben. Auf dem Platzteller sollten dann die Teller mit dem jeweiligen Gang platziert werden.

2 Wohin mit dem ganzen Besteck?

Das Hauptspeisen-Messer wird rechts vom Teller und die Hauptspeisen-Gabel links vom Teller platziert. Achtet hierbei unbedingt darauf, dass das Besteck einen Daumen breit (oder 1 cm) von der Tischkante entfernt ist. Direkt neben dem Besteck des Hauptganges wird das Vorspeisebesteck platziert. Rechts neben dem Hauptspeise-Messer kommt somit das Vorspeisen-Messer und daneben der Suppenlöffel. Links neben die Hauptspeisegabel kommt die Vorspeisegabel. Diese platziert man etwas höher als die Gabel des Hauptganges, sodass die oberen Zinken der Hauptspeisegabel mit dem unteren Ende der Zinken der Vorspeisegabel auf einer Höhe sind.

Das Dessertbesteck wird oberhalb des Platztellers parallel zur Tischkante platziert. Hierbei muss man beachten, dass die Dessertgabel mit dem Griff nach links liegt und der Dessertlöffel direkt darüber mit dem Griff nach rechts. Der Abstand zwischen den Bestecken sollte so sein, dass Sie eine Kreditkarte dazwischen aufstellen könnten.

3 Korrekte Ausrichtung der Gläser

Die Gläser werden über dem Besteck rechts in einer Dreiecksform aufgestellt. Der Stiel des Rotweinglases sollte mit dem Dessertbesteck und dem Hauptgangmesser einen 90-Grad-Winkel bilden. Über dem Suppenlöffel platziert man das Wasserglas, etwas unterhalb des Rotweinglases. Über dem Wasserglas findet das Weissweinglas seinen Platz. Denkt auch hier daran, zwischen den Gläsern einen Abstand von etwa einem Zentimeter zu lassen. Maximal vier Gläser sollten pro Gast auf dem Tisch stehen. Ein viertes wäre dann zum Beispiel für ein Cüpli.

4 Der Brotteller





Ganz aussen neben dem linken Besteck setzt man den Brotteller ein. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man richtet ihn auf einer Linie mit den Zinken der Vorspeisegabel aus oder mittig zum Platzteller. Zu guter Letzt legt man noch das Buttermesser auf den rechten Rand des Brottellers.

5 Die Serviette

Die Serviette kann man, wenn ihr den Brotteller nicht mittig zum Platzteller platziert habt, unterhalb des Brottellers hinlegen. Anderenfalls könnt ihr die Servietten mit Falttechniken zurechtfalten und auf die Teller legen. Hierfür eigenen sich Stoffservietten am besten.