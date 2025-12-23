DE
FR
Abonnieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung
Festlich servieren: Besteck, Gläser & Servietten richtig anordnen

Das beste Menü ist nicht viel wert, wenn der Tisch lieblos hergerichtet ist oder Messer, Gabel und Löffel am falschen Ort liegen. Wir zeigen euch ein paar einfache Tipps und Tricks, wie ihr die Tafel wie ein Profi deckt und für weihnachtliche Stimmung sorgt.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: 18.12.2025 um 13:53 Uhr
Kommentieren
1/8
Beginnt mit dem Eindecken der Platzteller.
Foto: Getty Images
Blickgruppe_Portrait_103.JPG
Vanessa BüchelRedaktorin Lifestyle

Nicht nur das leckere Essen, das auf den Tisch kommt, ist wichtig, sondern auch ein schön gedeckter Tisch. Bei der Tischdekoration muss man jedoch nicht übertreiben, damit es genug Platz auf dem Tisch bleibt. In der Mitte kann man aus Tannenbaumzweigen, Blumen, Windlichtchen und Kerzen eine einfache, aber wirkungsvolle Dekoration machen. Festlich muss nicht steif sein. Da passen bunt gemusterte Tischtücher, Bänder und ein bisschen Weihnachtsschmuck. Schafft ein bisschen Extraglamour mit den goldenen Details.

Um euch hierbei etwas unter die Arme zu greifen und eure nächsten Anlässe zu etwas Besonderem zu machen, haben wir folgende Anleitung für ein klassisches Gedeck für euch zusammengestellt.

1

Platzierung des Tellers

Beginnt mit dem Eindecken der Platzteller. Dies erspart euch die Beschmutzungen der Tischdecke. Zur besseren Orientierung nutzt die Stühle am Tisch. Der Teller sollte vor der Mitte des Stuhls platziert werden und einen kleinen Finger Abstand zur Tischkante haben. Auf dem Platzteller sollten dann die Teller mit dem jeweiligen Gang platziert werden.

Ein paar Tannenzweige, Zapfen und schöne Kerzen reichen oft schon aus, um eine weihnachtliche Tischdeko zu zaubern.
Foto: Getty Images
2

Wohin mit dem ganzen Besteck?

Das Hauptspeisen-Messer wird rechts vom Teller und die Hauptspeisen-Gabel links vom Teller platziert. Achtet hierbei unbedingt darauf, dass das Besteck einen Daumen breit (oder 1 cm) von der Tischkante entfernt ist. Direkt neben dem Besteck des Hauptganges wird das Vorspeisebesteck platziert. Rechts neben dem Hauptspeise-Messer kommt somit das Vorspeisen-Messer und daneben der Suppenlöffel. Links neben die Hauptspeisegabel kommt die Vorspeisegabel. Diese platziert man etwas höher als die Gabel des Hauptganges, sodass die oberen Zinken der Hauptspeisegabel mit dem unteren Ende der Zinken der Vorspeisegabel auf einer Höhe sind.

Über dem Teller liegt das Dessertbesteck, das aus einem Dessertlöffel und – falls nötig – aus einer Kuchengabel besteht.
Foto: Getty Images/Image Source

Das Dessertbesteck wird oberhalb des Platztellers parallel zur Tischkante platziert. Hierbei muss man beachten, dass die Dessertgabel mit dem Griff nach links liegt und der Dessertlöffel direkt darüber mit dem Griff nach rechts. Der Abstand zwischen den Bestecken sollte so sein, dass Sie eine Kreditkarte dazwischen aufstellen könnten.

3

Korrekte Ausrichtung der Gläser

Die Gläser werden über dem Besteck rechts in einer Dreiecksform aufgestellt. Der Stiel des Rotweinglases sollte mit dem Dessertbesteck und dem Hauptgangmesser einen 90-Grad-Winkel bilden. Über dem Suppenlöffel platziert man das Wasserglas, etwas unterhalb des Rotweinglases. Über dem Wasserglas findet das Weissweinglas seinen Platz. Denkt auch hier daran, zwischen den Gläsern einen Abstand von etwa einem Zentimeter zu lassen. Maximal vier Gläser sollten pro Gast auf dem Tisch stehen. Ein viertes wäre dann zum Beispiel für ein Cüpli.

4

Der Brotteller


Ganz aussen neben dem linken Besteck setzt man den Brotteller ein. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man richtet ihn auf einer Linie mit den Zinken der Vorspeisegabel aus oder mittig zum Platzteller. Zu guter Letzt legt man noch das Buttermesser auf den rechten Rand des Brottellers.

Kleine Teller für Brot oder die Salatbeilage stehen auf der linken Gedeckseite.
Foto: Getty Images
5

Die Serviette

Die Serviette kann man, wenn ihr den Brotteller nicht mittig zum Platzteller platziert habt, unterhalb des Brottellers hinlegen. Anderenfalls könnt ihr die Servietten mit Falttechniken zurechtfalten und auf die Teller legen. Hierfür eigenen sich Stoffservietten am besten.

Das Eindecken beginnt immer mit dem Platzteller. Von diesem wird nicht gegessen. Auf den Platzteller stellt man dann – je nach Bedarf und Menü – die Teller oder Schalen für Vorspeise oder Suppe.
Foto: Getty Images
Mehr zu Weihnachtsessen
Deswegen gelingt dir Tiramisu nicht
Vier Fehler, die du machst
Deswegen gelingt dir Tiramisu nicht
Sie sind in falscher Gesellschaft
Thomas Meyer rät
Sie sind in falscher Gesellschaft
Das isst Europa am Weihnachtsabend
Kulinarische Weihnachts-Reise
Das isst Europa an den Festtagen
Schillernde Looks für die Festtage
Weihnachtsoutfits
Schillernde Looks für die Festtage
Truthahn macht Fondue Chinoise Konkurrenz
Schweizer Weihnachtsessen
Truthahn macht Fondue Chinoise Konkurrenz
Weihnachten wird dreimal gefeiert!
Publireportage
1, 2, 3 – Weihnachten!
Schluss mit verstaubten Traditionen
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen