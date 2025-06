Wer isst nicht gerne Kirschen und trinkt nicht gerne Kirschsaft? Und genau diese Frucht macht herrliche Flecken, die man nur schwer wieder herausbekommt.

Viele lieben Kirschen im Sommer, aber es kann schnell passieren, dass einem eine Kirsche aus der Hand fällt. Diese kann auf der Kleidung einen dunklen Fleck hinterlassen. Und gerade Kirschen hinterlassen besonders hartnäckige Flecken.

Wie entfernt man Kirschflecken?

Grundsätzlich muss man so schnell wie möglich handeln, bevor die Flecken eingetrocknet sind. Am besten das Kleidungsstück schnellstmöglich in eine Schüssel mit kaltem Wasser legen. Meist reicht es aus, damit die Flecken wieder verschwinden. Wenn nicht, man kann diese mit Javelwasser entfernen. Das ist ein Bleichmittel. Diese Methode also nur bei weisser Wäsche anwenden.

Kirschflecken auf der farbigen Wäsche

Bei farbiger Kleidung den frischen Fleck zuerst mit Zitronensaft beträufeln. Das wirkt als natürliche Bleiche und funktioniert übrigens auch bei Zähnen und Lippen mit Kirschen-Verfärbungen.

Viele schwören auch auf Milch. Zuerst das Kleidungsstück im Seifenwasser eiweichen und danach in Milch einlegen. Bei besonders starken und eingetrockneten Flecken das Kleidungsstück in der Milch kochen. Danach mit warmem Wasser nachwaschen – und der Fleck ist weg.

Bei den Flecken auf dem Teppich hilft Rasierschaum. Schnell etwas Schaum auf den Fleck geben und das Ganze anschliessend 15 Minuten einwirken lassen. Danach die Flecken mit viel Mineralwasser auswaschen und mit einem Tuch trocknen.

Wenn Kirschflecken bereits eingetrocknet sind, kann man mit Mineralwasser und Salz versuchen. Die Flecken mit etwas Mineralwasser aufweichen, anschliessend viel Salz über diese Stellen geben. Sind dadurch Salzränder auf dem Teppich entstanden, kann man diese abbürsten und über die Stellen saugen.

