Der Name Märki steht für Schweizer Möbelqualität mit Stil, Komfort und Charakter. Roger Märki (66), Geschäftsführer und Designkenner, spricht über Interior-Trends, den Wunsch nach Individualität und die Bedeutung regionaler Produktion.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Roger Märki betont: Zuhause wird 2026 zum Rückzugsort, Komfort im Fokus

Nachhaltigkeit und Schweizer Handwerk prägen Möbelproduktion, natürliche Materialien im Trend

Individualität gefragt: Zeitlose Möbel, Lieblingsfarben und funktionale Designs bevorzugt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Valeska Jansen

Herr Märki, was ist für Sie der wichtigste Trend im Interior Design 2026 und worauf sollten Menschen beim Einrichten jetzt besonders achten?

Roger Märki: In der turbulenten heutigen Zeit besinnen sich die Menschen darauf, was das Zuhause eigentlich bedeutet. Es ist der Rückzugs- und Ruheort, dort, wo man Sicherheit spürt und Schutz vor dem Aussen findet. Man belohnt sich mit Komfort zu Hause für viele Jahre – zu einem Preis, der meist günstiger ist als eine Wochenendreise in einen Hotspot, bei der einem vielleicht auch das Wetter noch einen Strich durch die Rechnung macht. Es gibt so viele neue Relax Funktionen fürs Sitzen und Liegen. Man macht es sich gerne bequem.

Ihr Unternehmen steht für hochwertige Schweizer Möbel. Wie gelingt es Ihnen, Tradition mit modernen Wohnansprüchen zu verbinden?

Tradition verbinden unsere langjährigen Manufakturpartner mit handwerklichem Know-how. Wirklich individuelle Lösungen, passgenau auf die Bedürfnisse der Kunden, sind durch die Herstellung in Losgrösse 1 einfach möglich. Wir legen Wert auf Produkt Innovationen, die einen Mehrwert bieten.

Wie stark beeinflussen Themen wie Nachhaltigkeit und regionale Produktion heute Ihre Designentscheidungen?

Die Nähe unserer Manufakturpartner hat viele Vorteile: kurze Wege, schnelle Entscheidungen und immer wieder das Berücksichtigen der Kundenwünsche in die Entwicklungsprozesse von neuen Produkten. Das Chaos auf der Welt hat auch dazu geführt, dass die Beschaffung von Materialien und Beschlägen wieder zurückgekommen sind in die Schweiz. Natürliche Materialien und handwerkliche Fertigung sind hipp. Da weiss man, was man hat. «Us de Schwiiz – für d’Schwiiz!» Unser Angebot ist so, dass wir uns damit identifizieren.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Viele Menschen wünschen sich heute, dass ihr Zuhause «sie selbst» widerspiegelt. Wie schaffen Möbel das und was raten Sie Menschen, die ihren Stil noch suchen?

Unsere Einrichtungsberatenden sind geschult und kennen immer die neuesten Trends. Bei den Farben gilt es abzuschätzen, ob man sich an den Lieblingsfarben oder an der Mode orientiert. Wir legen grossen Wert auf Langfristigkeit, sowohl in der Qualität als auch in der Farbgebung. Modefarben lassen wir lieber mit Kissen oder Dekorationen einfliessen. So lassen sich günstig in kürzeren Abständen neue Farbwelten schaffen. Und bei Möbeln setzen wir auf zeitlosen Stil und funktionalen Nutzen.

Wenn Sie in eine leere Wohnung treten: Welches Detail verrät Ihnen sofort, ob der Raum «funktioniert» oder nicht?

Wichtig beim Eintreten durch die Türe in einen Raum ist der erste Eindruck. Wo und wie gross sind die Fenster und damit die Durchflutung mit Licht, und ist die Perspektive der Aussicht Richtung Südwesten? Gibt es zwei Wände ohne Türen oder Fenster, die zusammen eine Ecke bilden und damit dem Raum Geborgenheit, Kraft und Sicherheit geben? Von der Materialisierung und deren Haptik sowie von der Farbgebung her bevorzuge ich eine ruhige, frische und edle Ausstrahlung.

Zum Schluss: Wie sieht Ihr eigenes Wohnzimmer aus – eher puristisch, gemütlich oder überraschend mutig?

Unser Zuhause ist, wie oben beschrieben, konzipiert mit raumhohen Fenstern, die die Sonne von morgens bis abends hereinlassen, wenn sie denn scheint. Bei schönem Wetter geniessen wir die Aussicht auf das Alpenpanorama. Wir haben einen geölten Eichenparkett und übergrosse Bilder in warmen Farben. Die Sofas sind mit weichem, schwarzem Dickleder bezogen und sehr bequem. Die handgeknüpften Gabbeh-Teppiche faszinieren durch ihre Farbenvielfalt und schmeicheln den Füssen beim Barfusslaufen. Der Eindruck ist bestimmt gemütlich.