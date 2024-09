Nach Costa Rica ausgewandert «Faultiere und Leguane gehören hier zu den Haustieren»

Dominique Huwyler (47) und Martin Turjancik (54) haben sich in Costa Rica einen Traum erfüllt. Statt Stress und Hektik in der Schweiz geniesst das Ehepaar aus Luzern «Pura Vida» in Puerto Viejo de Talamanca.