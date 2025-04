Dies ist ein bezahlter Artikel, präsentiert von STIEBEL ELTRON

Matthias Glarner hat seine Ölheizung durch ein Wärmepumpen-System ersetzt und ist zufrieden mit dieser Lösung. Foto: ZVG

Der ehemalige Schwingerkönig Matthias Glarner ist mit seiner Heizung in seinem Haus in Meiringen BE sehr zufrieden: «Sie ist umweltfreundlich und benötigt wenig Unterhalt. Zudem ist das Heizen deutlich günstiger als zuvor mit Öl.» Glarner, der den begehrten Titel am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2016 in Estavayer-le-Lac geholt hat, musste vor acht Jahren die Ölheizung in seinem Haus ersetzen.

Nach Abklärungen hat er sich schnell für eine Lösung mit einer klimafreundlichen Wärmepumpe entschieden. «Die Natur ist mir wichtig. Ich wollte ein umweltfreundliches Heizsystem und eine passende Alternative zu den fossilen Brennstoffen.» Und er sieht noch einen weiteren Vorteil. «Im Keller haben wir beträchtlich Platz hinzugewonnen», sagt er.

Das Beispiel des Ex-Schwingerkönigs zeigt: Die Installation einer Wärmepumpe in einem Altbau ist problemlos möglich, sie erweist sich als ideale Lösung beim Ersatz einer Heizung. Glarner rät dabei, sich gut zu informieren, die verschiedenen Möglichkeiten abzuklären und die Gesetzgebung des Wohnkantons zu beachten. «Und es lohnt sich, kompetente Fachexpertinnen und -experten zur Seite zu haben.»

Sie wissen beispielsweise Bescheid über die Subventionen von Kantonen und dem Bund für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung. Es sind Beträge, die mehrere Tausend Franken ausmachen können. Mattias Glarner konnte sich beim Antrag zu den Fördergeldern auf die Unterstützung der Installationsfirma verlassen, die ihm die richtigen Formulare herausgesucht und beim Ausfüllen geholfen hat.

Grundsätzlich lassen sich alle Gebäude beim Heizungsersatz mit einer Wärmepumpe ausrüsten – vom energetisch sanierten Altbau bis zum teilsanierten Einfamilienhaus. Matthias Glarner selbst hat die Wärmepumpe in das 1991 erbaute Familienhaus mit einer gesamten Wohnfläche von 220 Quadratmetern einbauen lassen, ohne dass die Liegenschaft gleichzeitig saniert wurde.

Matthias Glarner: «Es lohnt sich, kompetente Fachexpertinnen und -experten zur Seite zu haben.» Foto: ZVG

Radiatoren sind kein Problem

Eine Sanierung mit einer Wärmepumpe ist oft unabhängig vom vorhandenen Heizsystem möglich. Auch Radiatoren oder Verteilsysteme mit hohen Vorlauftemperaturen stellen meistens kein Problem dar. Dafür verantwortlich ist das umfangreiche Sortiment von STIEBEL ELTRON, das für jede Heizungssanierung das passende Produkt bietet. Die Wärmepumpen lassen sich zudem flexibel installieren, sie können im Inneren des Gebäudes, aber auch draussen aufgestellt werden.

Auch die Energiequelle lässt sich nach den Umständen anpassen: Entsprechend den baulichen Voraussetzungen wandeln die Anlagen Energie aus Erdreich, Grundwasser oder Luft effektiv in Wärme um. In Verbindung mit einer Fussbodenheizung können Wärmepumpen das Zuhause sogar kühlen. Was angesichts der Hitzerekorde der letzten Jahre immer häufiger gewünscht wird.

Eine Checkliste in acht Schritten hilft bei der Entscheidung, welche nachhaltige und effiziente Wärmepumpenheizung für Ihr Zuhause die richtige Lösung ist.

Matthias Glarner ist überzeugt, dass er mit der Wärmepumpe auf die richtige Technik gesetzt hat: «Wir haben zwar eine Investition getätigt, wir sind aber davon überzeugt, dass diese schnell amortisiert ist.» Denn durch die Effizienzsteigerung sind bei ihm die Energiekosten massiv gesunken.