Die meisten Kühlschränke sehen gleich aus: Drinnen regiert das Chaos. Dabei gibt es im Kühlschrank für bestimmte Lebensmittel ganz spezielle Lagerplätze.

Von oben nach unten

Wichtig zu wissen: Die Temperatur nimmt im Kühlschrank nach unten ab – am kältesten ist es über der Glasplatte vom Gemüsefach. Idealerweise liegen die Temperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius – so werden Bakterien sozusagen auf Eis gelegt und deren Vermehrung nachhaltig verlangsamt. Prüft deshalb die Innentemperatur eures Kühlschranks regelmässig.

Schnell verderbliche Lebensmittel, also Fleisch und Fisch, platziert ihr vorzugsweise am kältesten Ort, also unmittelbar über dem Gemüsefach. Dort beträgt die Temperatur bei optimaler Einstellung der Elektronik etwa zwei Grad Celsius. Die Etage darüber ist Milchprodukten wie Joghurt, Quark oder Rahm zugedacht. Und ganz oben lagern sich Lebensmittel wie Käse oder selbst bereitete Speisen am besten: bei ca. fünf Grad Kälte.

So bleiben Lebensmittel länger frisch

Wer die Kältezonen nutzt, profitiert. Wichtig: Lasst zwischen den Lebensmitteln unbedingt Platz – so kann die Luft besser zirkulieren und die Kühltemperatur bleibt gewahrt. Damit Salat & Co. länger halten: Reinigt den Kühlschrank regelmässig mit Essigwasser. Das hemmt die Keimbildung.

Wie bewahrt man richtig Gemüse und Obst auf?

Bleiben noch die Gemüse- und Türfächer. Sie bieten die mildesten Temperaturen. Gemüse sollte in seinem Fach locker verpackt (in gelochten Folienbeuteln) oder ohne Verpackung gelagert werden. Aber nur kurz – denkt an die Vitamine und andere Vitalstoffe.

Was manche nicht wissen: Zitrusfrüchte, exotische Früchte, also Bananen und Ananas, gehören nicht in den Kühlschrank. Dasselbe gilt für Kartoffeln, Tomaten und Gurken. Die Seitentüren bieten Platz für Getränke, Eier, Konfitüre, Senf oder Milch. Diese Lebensmittel brauchen gemässigtere Kühlung.

Warum ist das Gefrierfach im Kühlschrank meistens oben?

Ein bekanntes Physik-Gesetz besagt: Warme Luft steigt nach oben, kalte nach unten. Daher wäre es nur logisch, wenn das Gefrierfach im Kühlschrank unten wäre. Es gibt aber mehrere Gründe, warum sich die Ingenieure dagegen entschieden haben. Zunächst musste das Gefrierfach früher mithelfen, den Rest des Kühlschranks zu kühlen.

Die kalte Luft aus dem Froster sollte also im Schrank auch in den Kühlraum gelangen. Ausserdem ist der schwere Kompressor eines Kühlschranks aus statischen Gründen unten im Schrank montiert. Dort bleibt für ein grosses Gefrierfach damit kaum Raum mehr. Letztlich könnt ihr in das dunkle Gefrierfach auch besser hineinschauen, wenn es sich auf Augenhöhe befindet.

Welche Lebensmittel gehören nicht in den Kühlschrank?

Ketchup: Da lohnt es sich, einfach auf den Rat von Hersteller Heinz selbst zu hören. Die Firma sagt, es reiche, die Tomatensauce im Schrank zu verstauen, allerdings empfiehlt sie auch den Kühlschrank, da die «Stabilität» von der Umgebung abhängen könne. Im Zweifel sollte Ketchup also in den Kühlschrank.

Eier: Eigentlich hat ja jeder Kühlschrank ein Eierfach – da dieses nicht ohne Grund Platz einnimmt, wird es wohl stimmen, dass Eier gekühlt werden sollten. Im Supermarkt findet man sie allerdings nicht im Kühlfach – was ist denn nun richtig? Ab dem 18. Tag nach dem Legen müssen die Eier in den Kühlschrank, normalerweise ist das Datum auf der Packung auch angegeben. Geflügelhöfe raten allerdings dazu, Eier direkt nach dem Kauf in den Kühlschrank zu stecken. Wichtig ist vor allem, dass sie durchgehend möglichst bei gleicher Temperatur gelagert werden.

Brot: Einige Menschen bewahren ihr Brot im schicken Brotkasten auf, andere dagegen im Gefrierschrank – aber wer macht es richtig? Am längsten frisch bleibt es gefroren, im Kühlschrank trocknet es dagegen schnell aus, wenn man nicht schnell isst. Der Brotkasten ist als Option in Ordnung, allerdings bildet sich bei feuchten Temperaturen schneller Schimmel.

Obst: Bei Früchten kommt es darauf an, ob diese schon reif sind oder nicht. Unreife Beeren sind besser ausserhalb des Kühlschranks aufgehoben. Ist das Obst schon weich und zum Essen bereit, solltet ihr es für eine längere Haltbarkeit lieber im Kühlschrank aufbewahren.

Kartoffeln und Zwiebeln: Diese Lebensmittel gehören unter keinen Umständen in den Kühlschrank, allerdings auch nicht ans Licht. Da Kartoffeln und Zwiebeln eine kühle und trockene Umgebung bevorzugen, sind sie am besten im Keller oder in der Speisekammer aufgehoben.