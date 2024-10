Die Nutzung von Wärmepumpen in der Schweiz boomt: Jeder fünfte Haushalt profitiert bereits von dieser klimafreundlichen Lösung. So haben Marianne und Fritz Dill die Ölheizung ihres Chalets im Wallis ersetzt und geniessen dort auch im Winter warme Tage.

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marianne und Fritz Dill in ihrem Chalet im Wallis.

Immer mehr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer setzen heute bei der Wärmeerzeugung auf eine Wärmepumpe. Unterdessen profitiert jeder fünfte Haushalt der Schweiz von dieser klimafreundlichen Lösung. Seit dem Jahr 2000 hat sich der Anteil an Wärmepumpen in Schweizer Gebäuden verfünffacht. Dies zeigt die neuste Gebäude- und Wohnungsstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS), die im September veröffentlicht wurde.

Das Ehepaar Marianne und Fritz Dill hat in seinem Chalet in Bürchen im Kanton Wallis die Ölheizung durch eine Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON ersetzt und sich damit einen Wunsch erfüllt. Sie sind sehr zufrieden damit. «Unser Chalet steht auf 1650 Meter über Meer – wir haben in unseren Räumen auch im Winter wunderbar warm», sagt Marianne Dill. Sie hätten sich gut beraten lassen bei der Planung, die Umsetzung sei dann kein Problem gewesen, ergänzt ihr Ehemann Fritz Dill.

Eine grosse Herausforderung mussten Marianne und Fritz Dill mit den Planern jedoch meistern: «Der Boiler passte anfänglich nicht durch unsere 70 Zentimeter breite Tür – die Fachleute haben aber eine Lösung dafür gefunden», sagt Fritz Dill. Der neue Boiler befindet sich im ursprünglichen Geräteraum. Dem Ehepaar war es zudem ein grosses Anliegen, dass die Wärmepumpe, die ausserhalb des Chalets installiert ist, sehr geräuscharm ist. «Hier oben in den Bergen suchen wir alle ja die Ruhe, die wollen wir nicht stören», sagt sie.

Basel verbietet Gasheizungen

Auch Roger Bänninger ist zufrieden mit seinem neuen System zur Wärmeerzeugung in seinem Haus in Basel. Er entschied sich für eine Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON, die über eine Erdsonde betrieben wird. Auslöser zur Umrüstung war ein politischer Entscheid: «In Basel müssen die Gasheizungen künftig zwangsweise ersetzt werden. Der Entschluss, das jetzt schon zu machen, kam aus der Überlegung heraus, dass das viel teurer und komplizierter wird, wenn alle Hauseigentümer das machen müssen.» Tatsächlich ist das Ende der Gasheizungen in Basel absehbar: Ab 2035 darf in Basel-Stadt nicht mehr fossil geheizt werden. Bis 2037 soll zudem das Erdgas-Verteilnetz stillgelegt werden.

Auf STIEBEL ELTRON ist Roger Bänninger gestossen, als er sich vertieft um den Ersatz seiner Gasheizung durch Erdsondenwärme befasste. Es habe bei der Umsetzung des gesamten Projekts diverse Herausforderungen gegeben, doch der kompetente und engagierte Servicemonteur habe alle Probleme identifizieren und beheben können.

Wärmepumpe – effizient mit erneuerbarer Energie Wärmepumpen nutzen Energie aus Luft, Wasser und Erdreich. Sie reduzieren die Heizkosten um bis zu 50 Prozent und stossen kein CO₂ aus, können in der heissen Jahreszeit aber auch kühlen. STIEBEL ELTRON ist ein führender Wärmepumpenspezialist der Schweiz mit fast 50 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen bietet die richtige Wärmepumpen-Lösung für jede Platzsituation und jedes Gebäude, ob Neubau oder Sanierung, innen oder aussen aufgestellt.

Jean-Pierre Borcard hat sein 1952 erbautes Mehrfamilienhaus in Freiburg vor drei Jahren mit einer Wärmepumpe von STIEBEL ELTRON ausrüsten lassen. Der Kanton Freiburg habe im Jahr 2020 neue Richtlinien zum Energiesparen und zum Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch erneuerbare Energien erlassen. «Ich wollte an diesem Wandel unbedingt teilnehmen», sagt er. Heute ist er froh, hat er auf die Lösung einer Wärmepumpe gesetzt, die im Freien vor dem Haus steht, und einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Hauses, die den benötigten Strom dazu erzeugt. Die installierten Heizkörper im Haus konnten zudem weiterverwendet werden.

Einer, der ebenfalls auf eine Wärmepumpe setzt, ist der ehemalige Schwingerkönig Matthias Glarner. Wie er auf diese Lösung gekommen ist und wie er damit zufrieden ist, erzählt er im Artikel hier.

Effiziente Gesamtlösungen

Doch worauf ist zu achten, wenn man sich für die Installation einer Wärmepumpe interessiert? Zentral ist die Effizienz der Wärmepumpe. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Heizleistung in Bezug auf die zugeführte Energie. Vor allem schlägt sich das 1:1 in Ihrer Stromrechnung nieder.

Bei der Beurteilung der Effizienz spielen ganz unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Solche, die nicht verändert werden können wie der Standort, die Art oder das Alter des Hauses. Zudem gibt es Faktoren, die mit grösseren Investitionen optimiert werden können, beispielsweise die Isolation des Hauses oder die Art der Heizung. Es existieren aber auch Faktoren, die man mit der Wahl der optimalen Wärmepumpe gut selbst beeinflussen kann. Dabei empfiehlt es sich, auf eine professionelle Beratung zu setzen. Eine genaue Abklärung der Bedürfnisse und der Situation vor Ort führt schliesslich zu einer massgeschneiderten Gesamtlösung. Eine Checkliste in acht Schritten hilft bei der Entscheidung, welche nachhaltige und effiziente Wärmepumpenheizung für das eigene Zuhause die richtige Lösung ist.

Lebensraum für Fische schaffen

Wer zudem auf eine Lösung von STIEBEL ELTRON setzt, tut zusätzlich noch etwas für die Nachhaltigkeit. Denn mit dem Kauf einer Wärmepumpe werden 100 Zentimeter Gewässerlebensraum revitalisiert. STIEBEL ELTRON unterstützt den Fischereiverband bei einem wegweisenden Programm, das unter dem Motto «Fischer schaffen Lebensraum» steht.

Machen wir mehr. Gemeinsam. Noch mehr spannende Fakten rund ums Thema erneuerbare Energien erfahren? Oder mehr über das Lüften daheim und die Geschichte von STIEBEL ELTRON lesen? Auf greencircle.ch warten viele Artikel. Green Circle ist die Nachhaltigkeits-Initiative von Ringier. Sie verbindet Bevölkerung, Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs. 5 Prozent der Werbeeinnahmen fliessen in nachhaltige Projekte. STIEBEL ELTRON unterstützt Green Circle als Partner. Weitere Storys lesen