In Grindel SO Ehepaar Fuchs lebt in einem Tiny House

Der gebürtige Basler André Fuchs (71) nennt sich einen Weltenbummler. Bis zu seiner Pensionierung war er jahrelang im Marketingbereich tätig und lebte unter anderem in New York, Paris und Thailand. Jetzt ist ein Tiny House in Grindel SO sein neues Zuhause.