In der Dusche sollte eine hygienische Atmosphäre herrschen. Verkalkungen und Wasserflecken sorgen aber eher für das Gegenteil. Mit diesen Tipps wird deine Dusche wieder richtig sauber.

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Die Dusche ist ein Ort des Wohlfühlens. Wenn sich Kalk, Schmutz oder sogar Schimmel ausbreitet, verschwindet diese angenehme Atmosphäre schnell. Leider bilden sich Verunreinigungen oftmals schneller als gedacht. Zudem gehört deren Beseitigung wohl kaum zu den Lieblingstätigkeiten im Haushalt. Zum Glück hat Kalk, Schmutz und Schimmel keine Chance mehr, wenn man einige Massnahmen ergreift.

1 Die richtige Vorsorge

Damit lästige Kalk- und Schmutzablagerungen gar nicht erst entstehen, musst du die Wasserreste von den Armaturen entfernen, bevor sie trocknen. Zusätzlich empfiehlt sich, die Wände und Fliesen mit einem Wasserabzieher zu wischen. Falls sich trotzdem Kalk und Schmutz absetzt, kannst du diesen mit verschiedenen Mitteln leicht entfernen. Um Schimmel vorzubeugen, solltest du den Raum regelmässig lüften, damit die Luftfeuchtigkeit wieder sinkt.

2 Kalk und Schmutz entfernen

Kalk und Schmutz auf Armaturen lassen sich leicht mit Hausmitteln, wie Essig oder Zitronensäure, entfernen. Mische etwas Essig oder Zitronensäure mit Wasser und wische mit der Mixtur über die betroffenen Stellen. Falls die Verunreinigungen etwas hartnäckiger sind, solltest du ein bisschen mehr Essig oder Zitronensäure verwenden. Nach 15 bis 30 Minuten Einwirkzeit wäscht man mit heissem Wasser darüber und trocknet alle Oberflächen ab. Natürlich kann für die Reinigung auch herkömmliches Spülmittel verwendet werden.

Falls deine Dusche eine Glaswand hat, kannst du ebenfalls eine Essig- oder Zitronenmixtur herstellen und diese auf der Wand einwirken lassen. Aber auch ein normaler Glasreiniger kann Schmutz und Kalk entfernen. Eine Wand aus Kunststoff ist hingegen heikler als eine aus Glas. Daher reinigst du die Kunststoffwand am besten mit Schmierseife. Kalk lässt sich mit einem milden Essigreiniger entfernen.

3 Schimmel - was tun?

In feuchten und warmen Umgebungen siedelt sich Schimmel besonders gerne an. Machen sich schwarze Flecken in der Dusche bemerkbar, solltest du schnell handeln. Mit einem in Essig getränkten Lappen kannst du den Schimmel gründlich abwischen, bis keine Spuren mehr vorhanden sind. Zu deinem eigenen Schutz solltest du eine Maske und Handschuhe tragen.

Achtung: Hausmittel eignen sich nur bei geringem Schimmelbefall. Bei einem grossflächigen Schimmelbefall müssen unbedingt Fachleute ans Werk.

4 Abfluss reinigen

Durch die häufige Benutzung der Dusche verschmutzt sich der Abfluss in Rekordzeit. Dadurch können nicht nur Verstopfungen, sondern auch unangenehme Gerüche entstehen. Der obere Bereich des Abflusses lässt sich leicht mit einem Schwamm und einem Reinigungsmittel säubern. Für die tieferen Bereiche braucht man hingegen spezielle Mittel.

Teure Abflussreiniger benötigt man nicht zwingend, denn auch gewisse Hausmittel können den Zweck erfüllen. Am besten schüttest du einen Esslöffel Natron in den Abfluss und anschliessend eine Tasse Essig. Dadurch entstehen Gase im Abfluss, welche die Verunreinigung entfernen. Sobald das brodelnde Geräusch verklingt, kannst du mit reichlich heissem Wasser nachspülen.