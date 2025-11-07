DE
Ärgerliche Rost-Flecken
So entfernst du Flugrost vom Besteck

In der Spülmaschine kann selbst rostfreies Besteck Flecken bekommen, den sogenannten Flugrost. Mit diesen Hausmitteln werden Gabel, Messer und Löffel wieder blitzsauber.
Darum gehts

  • Rostiges Besteck kann mit Hausmitteln gereinigt werden
  • Zitronensaft, Cola und Natron wirken effektiv gegen lästigen Flugrost
  • Besteck über Nacht in Zitronensaft einlegen für beste Ergebnisse
Rostiges Besteck ist eine unschöne Sache. In der Spülmaschine kann selbst rostfreies Besteck Flecken bekommen, den sogenanntem Flugrost. Das stammt dann allerdings von anderen Gegenständen und kann einfach entfernt werden. Mit diesen drei Hausmitteln werden Gabel, Messer und Löffel wieder glänzend. 

1

Zitronensaft

Gebt ein wenig Zitronensaft oder Konzentrat auf einen Lappen und reibt das Besteck damit ein. Anschliessend poliert es trocken. Reicht das nicht, könnt ihr das Besteck auch über Nacht in Zitronensaft einlegen.

2

Cola

Das Getränk enthält Phosphorsäure und wirkt ähnlich wie Zitronensäure. Lasst das Besteck einige Stunden im Säurebad liegen. Anschliessend poliert es mit Alufolie. Die Cola muss übrigens dafür nicht frisch sein. Mit Abgestandener funktioniert es genauso gut.

3

Natron und Backpulver

Mischt beide Zutaten zu gleichen Teilen, bis eine cremige Pasta entsteht. Reibt das Besteck mit einem Schwamm ein. Anschliessend könnt ihr es mit Wasser und Spülmittel abwaschen. 

Am besten ist es natürlich, Flugrost gar nicht erst entstehen zu lassen. Zur Vorbeugung sollte das alte Besteck aus der Maschine verbannt werden. Auch hilfreich ist ein Polieren des Bestecks nach jedem Spülgang. 

