Ehepaar Simmen kaufte eine Ruine «Unser Gästehaus ist bei Airbnb»

Das Ehepaar Karin (67) und Martin Simmen (88) aus Luzern lebt am Stadtrand in einer umgebauten Ruine. Das uralte Bauernhaus hat das Architektenpaar über Jahre mit viel Liebe in ein Wohnhaus mit Gästehäuschen umgebaut.