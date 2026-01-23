Man hat das Haus ordentlich geputzt und denkt, dass die meisten Keime weg sind. Doch der Schein trügt. Wer hätte das gedacht: Im Kühlschrank befinden sich mehr Bakterien als in der Toilette.

Einen keimfreien Haushalt gibt es nicht. Praktisch jeder Ort wird irgendwann von Bakterien besiedelt. Mit einer ordentlichen Reinigung kann man aber viele schädliche Bakterien abtöten. Wenn man weiss, wo sich die meisten Bakterien niedergesetzt haben, hat man dabei den besten Erfolg. Viele denken, dass sich in der Toilette die meisten Bakterien aufhalten. Damit liegt man jedoch falsch! Überraschenderweise findet man an anderen Orten im Haus viel mehr Bakterien.

1 Küchenschwamm und Lappen

Die meisten Bakterien lauern nicht in der Toilette, sondern in der Küche. Meistens spült man wochenlang mit demselben Schwamm oder Lappen ab. Das warme Klima und die Essensreste bieten den Keimen einen hervorragenden Nährboden. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Schwamm und Lappen jeden Tag zu säubern und alle zwei Wochen auszuwechseln.

2 Spüle und Wasserhahn

Beim Putzen werden die Spüle und der Wasserhahn meistens vernachlässigt. Doch auch hier lauern unzählige Bakterien. Für die Reinigung der Spüle wird meist ein keimreicher Küchenschwamm verwendet. Somit sammeln sich dort nur noch mehr Bakterien an. Benutzt darum beim Putzen einen sauberen Schwamm und reinigt die Spüle inklusive Wasserhahn regelmässig. Auch Abflussreiniger sind empfehlenswert, um die Keime abzutöten.

3 Kühlschrank

Wer hätte das gedacht: Im Kühlschrank befinden sich mehr Bakterien als in der Toilette. Ausgerechnet dort, wo wir unsere Lebensmittel lagern! Die ideale Kühlschranktemperatur liegt zwischen fünf und sieben Grad Celsius. Doch selbst bei diesen Temperaturen können nicht alle Keime abgetötet werden.

Wenn die Temperatur sowieso höher ist als sieben Grad Celsius, bietet man Bakterien noch einen zusätzlichen Nährboden. Auch die mangelnde Reinigung ist ein Grund für viele Keime. In der Regel sollte man den Kühlschrank einmal pro Monat reinigen.

4 Zahnbecher

Unsere Zahnbürste trägt viele Keime. Nach dem Zähneputzen tropft immer wieder Wasser in den Zahnbecher. Und dieser wird meist nur selten gereinigt, wodurch sich noch mehr Bakterien verbreiten. Aus diesem Grund sollte man den Zahnbecher regelmässig in die Geschirrspülmaschine legen.

5 Tiernapf und Haustierspielzeug

Genau wie wir haben Haustiere viele Keime im Mund. Oftmals leert man einfach neues Futter in den Tiernapf, ohne ihn vorher zu säubern und abzutrocknen. Die Futterschale sollte aber nach jedem Gebrauch ordentlich saubergemacht werden. Eine gute Hygiene ist besonders wichtig, wenn du deinem Tier rohes Futter servierst. Eine mangelhafte Reinigung kann im schlimmsten Fall sogar zu Infekten beim Haustier führen.

Auch das geliebte Spielzeug des Vierbeiners kann unzählige Keime ansammeln. Aus diesem Grund sollten Haustierspielzeuge regelmässig mit heissem Wasser gereinigt werden.

6 Kaffeemaschine

Für viele Menschen ist die Kaffeemaschine ein wichtiges Küchengerät, das täglich benutzt wird. Doch wusstet ihr, dass Kaffeemaschinen wahre Keimschleudern sind? Tatsächlich lauern im Wassertank jede Menge Bakterien und Schimmelpilze. Daher solltet ihr den Tank zwischendurch immer wieder mal abtrocknen und reinigen.

7 Arbeitsplatten und Schneidebretter

Von rohem Fleisch über Käse bis hin zu Gemüse – auf einem Schneidebrett wird alles Mögliche geschnitten. Auch auf den Arbeitsplatten in der Küche werden immer wieder verschiedene Dinge abgelegt. Dies bietet Bakterien einen Nährboden. Wascht das Schneidebrett nach jeder Benutzung ab und reinigt die Arbeitsplatten täglich. So bleiben Bakterien so gut wie möglich fern.