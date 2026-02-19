Ein Mittel gegen Kalkflecken, der Spray gegen Fettablagerungen, ein Pulver gegen hartnäckigen Schmutz – türmen sich bei euch zu Hause auch die Reinigungsmittel? Total überflüssig:

Schweizer Illustrierte

Na, wer hätte das gedacht: Rasierschaum sorgt nicht nur für eine glatte Rasur, sondern wirkt auch auf dem Teppich, den Lederschuhen oder der Herdplatte. Denn in der weissen Creme steckt Kaliumseife, die fast jedem Schmutz den Kampf ansagt.









So kannst du das Allroundwunder zu Hause anwenden:

1 Entfernt Flecken auf Sofa und Teppich

Stammt der dunkle Fleck auf dem Sofa etwa vom Schokolade-Naschen? Nur keine Panik – sprüht ein bisschen Rasierschaum auf die betroffene Stelle und lasst das Ganze einwirken. Sobald der Schaum getrocknet ist, könnt ihr ihn (hoffentlich mitsamt dem Fleck) wegwischen oder mit einem Staubsauger entfernen.

2 Reinigt die Bürste

Mal ehrlich: Wer putzt regelmässig die Bürste? Und vor allem WIE? Klar, die eigenen Haare entfernen und vielleicht ein paar Staubfusel herauspicken – aber sonst? Nicht wirklich. Dabei wäre es ziemlich vernünftig, weil sich zwischen den Borsten und am Boden nicht nur Haare ansammeln, sondern auch Fett und Hautschuppen. Also schnellstens her mit dem Rasierschaum! Weicht die Bürste für etwa 15 bis 20 Minuten damit ein und spült sie danach unter heissem Wasser aus.

3 Löst Rückstände im Ofen

Aus Faulheit schieben wir das Reinigen des Backofens meistens so lange vor uns hin, bis sich die Fettrückstände so richtig schön eingebrannt haben. Zum Glück kommt der Rasierschaum auch hier wieder wie gerufen: Sprüht den Ofen mit dem weissen Wunder ein und lasst es für eine Weile einwirken. Danach könnt ihr die Verkrustungen mit einem Schwamm wegschrubben.

4 Entfernt Ölflecken von Wild- und Veloursleder

Habt ihr eure nagelneuen Lederschuhe mit einem Ölfleck versaut? Auch hier meldet sich der Rasierschaum zum Dienst: Sprüht ein bisschen auf die betroffene Stelle und reibt sie sauber. Verwendet dazu aber ein sanftes Wattepad, damit das heikle Material nicht zu Schaden kommt.

5 Macht die Hände sauber

Falls eure Hände auch schon mal voller Fett oder Farbe waren, wisst ihr, dass eine normale Seife oft nicht viel bewirken kann. Nehmt deshalb Rasierschaum – das enthaltene Kalium löst auch hartnäckige Flecken auf.

7 Poliert Chrom und Stahl

Mit etwas Rasierschaum könnt ihr die beiden Materialien problemlos wieder zum Strahlen bringen. Der weisse Retter wirkt Wasser abweisend und beugt somit unschönen Kalkflecken vor. Und auch gegen lästige Flecken auf Backblechen kann der Schaum verwendet werden. Bloss etwas Schaum auf die Flächen auftragen, einwirken lassen, abwischen und fertig!