Allium sind in den Schweizer Gärtnereien, Gartencentern und Blumengeschäften Pflanze des Jahres 2025. Sie sind nicht nur ein Blickfang in Gärten und auf Terrassen, sondern auch pflegeleicht und ökologisch wertvoll.

1/12 Als Kreuzung von Allium macleanii x christophii bildet «Globemaster» imposante lila Blütenbälle mit bis 15 Zentimeter Durchmesser auf 80–100 Zentimeter hohen Stielen. Foto: alexandra - stock.adobe.com

Darum gehts Allium blüht ab Mai und ist mehr als ein Blickfang im Garten

Zierlauch lockt Insekten an und fördert die Biodiversität

Grossblumige Arten ragen bis zu 110 cm hoch über das Beet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Corine Turrini Flury Redaktorin Wohnen

Ab Mai blühen Allium wieder im Garten und in Töpfen auf Terrassen. Mit ihren kugelrunden Blüten sind sie ein Blickfang. Die Pflanze gehört zu den Zwiebelgewächsen. Das heisst, sie bilden eine Zwiebel, in die sie sich nach der Blüte zurückziehen. Dadurch sind die Lauchgewächse sehr robust, können längere Trockenperioden gut überstehen und sind mehrjährig.

Die Auswahl bei Laucharten ist gross. Weltweit sind über 900 Alliumarten bekannt. Allium bevorzugen sonnige, warme Standorte mit gut durchlässigem, sandig-lehmigem Boden. Die meisten Arten blühen zwischen Mai und Juli. Die Blüten der Lauchgewächse werden von verschiedenen Insekten besucht. Sie haben dadurch einen hohen ökologischen Wert und tragen zur Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum bei.

Blickfang in den Rabatten

Die Zierlauchgewächse kommen am besten in gemischten Bepflanzungen zur Geltung. Mit ihrer Blütenstruktur verleihen sie Staudenbeeten einen natürlichen Charme. Sie sind ein wunderbares Element im Naturgarten und locken zahlreiche Insekten an. Die grossblumigen Arten bezaubern mit majestätischen Blütenbällen, ragen bis zu 110 cm hoch über das Beet und verleihen jedem Garten besondere Eleganz. Ideale Kombinationspartner für Allium-Gewächse sind Blütenstauden, die nicht zu hoch werden oder später blühen, aber auch Blattschmuckstauden und Ziergräser. Zu grossblumigem Zierlauch zählen beispielsweise der Kugel-Lauch (Allium aflatunense, «Purple Sensation») oder Sternkugel-Lauch (Allium christophii).

Kleinode

In grosser Zahl gepflanzt, verwandeln kleinere Allium-Arten den Garten in ein Meer aus sich sanft im Wind wiegenden Blütenständen. Sie eignen sich auch für die Bepflanzung von Töpfen und Gefässen auf Terrassen. Den ganzen Sommer über attraktiv ist beispielsweise der Berglauch (Allium senescens). Er blüht von Juli bis September, und seine Blätter bleiben grün. Der Gelbe Lauch (Allium flavum) mit seinen schwefelgelben Blüten fühlt sich im Steingarten wohl. Der Kugelkopfige Lauch (Allium sphaerocephalon) sucht sich seinen Platz am liebsten selber aus. Mal hier, mal dort leuchten seine Blütenkugeln im Juli aus einer naturnahen Bepflanzung.

Dekorativ und essbar

Mit seinen leuchtend lilafarbenen und essbaren Blüten vermag der Schnittlauch (Allium schoenoprasum) schöne Farbakzente in den Garten und auf die Teller zu zaubern. Gleichzeitig sind die Blüten ein Anziehungspunkt für Bienen und Hummeln, weshalb immer ein paar stehen bleiben sollten. Gleiches gilt für den Schnitt-Knoblauch (Allium tuberosum), dessen flachen, grünen Blätter Salaten ein bekömmliches Knoblaucharoma verleihen – und das ohne Mundgeruch zu verursachen. Seine weissen Blütenstände erscheinen von Juli bis September.

Trendige Schnittblumen

Floristinnen und Floristen schätzen Allium besonders wegen seiner markanten Optik. Die grossen, kugelförmigen Blütenstände, verleihen jedem Blumenarrangement eine moderne und natürliche Eleganz. Begehrt sind insbesondere grossblumige Arten und Sorten. Die Blumen kommen frisch geschnitten und auf kurzen Transportwegen direkt ins Blumenfachgeschäft, was ein langes Vasenleben fördert. Die Allium-Saison aus Schweizer Produktion beginnt in der Floristik etwa im Mai und reicht bis Juli. Floristen nutzen sie, um saisonale Gestecke, Sträusse und Hochzeitsdekorationen zu fertigen, die eine zeitlose und gleichzeitig aussergewöhnliche Wirkung erzielen.

Selber anpflanzen

Wer Zierlauch im Garten oder auf der Terrasse pflanzen möchte, kann das im Frühling tun oder die Allium-Zwiebeln werden im Herbst mit anderen frühlingsblühenden Geophyten gepflanzt. Bei vielen Allium-Arten ist die Pflanzung zu beiden Jahreszeiten möglich. Der Pflanzabstand sollte mindestens 20 cm betragen. Je nach Sorte auch mehr, um grossen Blüten Raum zur Entfaltung zu geben.