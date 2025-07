Forschende weisen doppelte Sternexplosion nach

Eine Supernova ist die Explosion eines Sterns. (Themenbild) Foto: PEDRO PUENTE HOYOS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei einer 160'000 Lichtjahre entfernten Gaswolke in der Grossen Magellanschen Wolke, einer Satellitengalaxie der Milchstrasse, handelt es sich um den Überrest einer solchen doppelten Sternexplosion, wie die Forschenden der University of New South Wales in Australien im Fachblatt «Nature Astronomy» berichten.

«Dieser konkrete Beweis für eine doppelte Detonation trägt nicht nur zur Lösung eines langjährigen Rätsels bei, sondern bietet auch ein visuelles Spektakel», begeistert sich Priyam Das, der das Forschungsteam geleitet hat. Denn die von der Supernova erzeugte Gaswolke besitze eine «wunderschön geschichtete Struktur.» Und für ihn als Astronomen sei es «unglaublich erhellend, die inneren Vorgänge einer so spektakulären kosmischen Explosion aufzudecken.»