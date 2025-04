Nach fast 15 Jahren Entwicklung liefert das deutsche Hightech-Instrument VTF auf Hawaii erste spektakuläre Sonnenbilder. Das Gerät am weltweit grössten Sonnenteleskop analysiert das Sonnenlicht präziser als je zuvor.

Selbst in der Testphase zeigt das Instrument bereits winzigste Details der Sonnenoberfläche. Foto: VTF/KIS/NSF/NSO/AURA

Ein grell leuchtender Strudel in Lava-Farben: Nach fast 15 Jahren Vorbereitung hat das deutsche Hightech-Instrument «Visible Tunable Filtergraph» (VTF) auf Hawaii seine ersten spektakulären Sonnenbilder geliefert.

Das Gerät wurde am Institut für Sonnenphysik (KIS) in Freiburg entwickelt und ist jetzt Bestandteil des weltweit grössten Sonnenteleskops «Inouye Solar Telescope», das auf dem Vulkan Haleakala steht.

«Das Instrument ist sozusagen das Herz des Sonnenteleskops»

Der VTF analysiert das Sonnenlicht nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung so präzise wie nie zuvor und liefert Daten über Plasma-Strömungen und Magnetfelder.

«Die Inbetriebnahme des VTF stellt einen bedeutenden technologischen Fortschritt für das Inouye Solar Telescope dar. Das Instrument ist sozusagen das Herz des Sonnenteleskops, das nun endlich an seinem Bestimmungsort schlägt», wird Matthias Schubert, VTF-Projektwissenschaftler am KIS, in einer Mitteilung zitiert.

Selbst in der Testphase zeigt das Instrument bereits winzigste Details der Sonnenoberfläche. Die Auflösung soll im späteren Forschungsbetrieb noch weiter steigen.