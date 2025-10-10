DE
Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Supermond, Mondstillstand und ein Komet
Astronom klärt über die Himmelsereignisse im Herbst auf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch präsentierte sich uns ein Supermond. Gleichzeitig herrscht diese Woche noch Mondstillstand. Was das bedeutet, erfährst du im Podcast.
Publiziert: 06:04 Uhr
|
Aktualisiert: 11:20 Uhr
Anhören
Sina_Albisetti_Production LEad Video_RMS_1-Bearbeitet.jpg
Sina AlbisettiHost & Production Lead Video & Journalistin
Externe Inhalte
Im Herbst fällt nicht nur das Laub auf der Erde, auch am Nachthimmel spielen sich Naturspektakel ab. Den Supermond konntest du bereits bestaunen, aber der Mondstillstand ist noch im vollen Gange und bald treffen wir auf einen weiteren Himmelstrabant.

Was da an unserem Nachthimmel genau passiert, das erklärt dir Piero Indelicato von der Sternwarte Luzern im Gespräch mit Moderatorin Sina Albisetti.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Mehr zu «Scientainment»
