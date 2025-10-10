In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch präsentierte sich uns ein Supermond. Gleichzeitig herrscht diese Woche noch Mondstillstand. Was das bedeutet, erfährst du im Podcast.

Sina Albisetti Host & Production Lead Video & Journalistin

Im Herbst fällt nicht nur das Laub auf der Erde, auch am Nachthimmel spielen sich Naturspektakel ab. Den Supermond konntest du bereits bestaunen, aber der Mondstillstand ist noch im vollen Gange und bald treffen wir auf einen weiteren Himmelstrabant.

Was da an unserem Nachthimmel genau passiert, das erklärt dir Piero Indelicato von der Sternwarte Luzern im Gespräch mit Moderatorin Sina Albisetti.