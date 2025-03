1/4 Die «Athena»-Sonde im Anflug auf den Mars. Foto: AFP

Auf einen Blick US-Sonde «Athena» auf Mond gelandet, Zustand unklar

Suche nach Wassereis am Südpol mit Bohrer und Massenspektrometer

70 Zentimeter grosse Drohne «Grace Hopper» soll dunklen Krater erkunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Sonde «Athena» des US-Raumfahrtunternehmens Intuitive Machines ist auf dem Mond gelandet, ihr Zustand ist jedoch unklar. Das Landegerät habe auf der Mondoberfläche aufgesetzt, sagte ein Sprecher von Intuitive Machines am Donnerstag in einer Liveübertragung.

Die Sonde ist Teil des Nasa-Programms CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Mit diesem Programm will die US-Raumfahrtbehörde auf ihrem eigenen Weg zurück zum Mond vergleichsweise günstig und effizient so viel Wissen sammeln wie möglich, indem sie Verträge für Mondlandungen an private Firmen vergibt und mit diesen zusammenarbeitet.

«Athena» ist knapp fünf Meter gross

Das Unternehmen Intuitive Machines aus Houston im US-Bundesstaat Texas hatte vor einem Jahr als erste Privatfirma ein Landegerät auf den Mond gebracht. Der Lander «Odysseus» war bei der Landung im Februar 2024 allerdings umgekippt, was die Mission vorzeitig beendete. Die Mission IM-2 mit dem Landemodul «Athena» ist nun die Nachfolgemission.

Der knapp fünf Meter grosse Lander «Athena» war Ende Februar an Bord einer Falcon-9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX ins All gestartet und sollte in der Nähe des Südpols des Mondes aufsetzen. «Athena» soll mit einem Bohrer und einem Massenspektrometer der US-Raumfahrtbehörde Nasa nach Wassereis suchen.

Drohne aus Deutschland soll in dunklen Krater

Eines der Ziele der in Deutschland entwickelten 70 Zentimeter grossen Drohne «Grace Hopper» wiederum ist ein dauerhaft schattiger Krater, der noch nie Sonnenlicht gesehen hat. Ein weiteres Gerät an Bord von «Athena» soll die Einrichtung eines 4G-Mobilfunknetzes auf dem Mond testen.

Die Experimente sollen laut den Plänen von Intuitive Machines etwa zehn Tage dauern. Dann werde sich die sogenannte Mondnacht über den Südpol legen und «Athena» sei nicht mehr nutzbar.

Berner Laser für Nasa-Mission vorgesehen

Auch die Universität Bern will im Jahr 2027 mit einem solchen Nasa-Programm ein Instrument zum Mond bringen. Ein hochempfindlicher Berner Laser soll für chemische Untersuchungen von Mondgestein zum Einsatz kommen.

Das Instrument mit dem Namen «Lims» (Laser Ablations Ionisations Massen Spektrometer) soll nach Angaben der Universität Bern in der südlichen Polarregion des Mondes landen. Diese Region ist laut Forschenden besonders interessant, weil dort gewisse Elemente vorkommen, deren Isotope eine Altersbestimmung des Materials möglich machen.