Hochbegabte Hunde merken sich die Bezeichnungen ihrer Spielzeuge über Jahre hinweg. In nur einer Woche konnten sich die Hunde die Namen von bis zu 12 neuen Spielzeugen lernen.

Die am Experiment beteiligte Hündin Gaia posiert mit ihren Lieblingsspielzeugen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

«Obwohl Menschen wohl als einzige Spezies der Sprache mächtig sind, sind wir also nicht die einzigen, die sich Wörter merken», erklärte die Studienleiterin Shany Dror. Ihre wissenschaftliche Studie zur Vokabel-Merkfähigkeit der Vierbeiner ist in der Fachzeitschrift «Biology Letters» der britischen Royal Society erschienen.

Dror hatte mit Kollegen im Jahr 2020 sechs Besitzer von talentierten Border Collies weltweit vor die Herausforderung gestellt, diesen in kurzer Zeit Bezeichnungen von einem Dutzend verschiedener Hundespielzeuge beizubringen. «Die Hunde aus Norwegen, Spanien, Brasilien, den USA und den Niederlanden sowie Ungarn erstaunten alle, als sie zeigten, dass sie innerhalb einer Woche elf bis zwölf solcher 'Fremdwörter' lernen konnten», schrieb sie in einer Presseaussendung.

Die Forscher baten die Besitzer anschliessend, die Spielsachen unzugänglich für die Vierbeiner zu verstauen und meldeten sich erst zwei Jahre später mit einer neuen Aufgabe: Sie wollten testen, ob die schlauen Hunde sich die Bezeichnungen der Spielsachen gemerkt hatten. Einige der Besitzer hatten zwar vergessen, wo sie die Hundespielsachen verstaut hatten, aber die Hunde nicht, wie diese hiessen.

Der Hund Nalani aus den Niederlanden war bis dahin leider verstorben, doch die anderen fünf Hundegenies Max, Whisky, Gaia, Rico und Squall bewiesen ausgezeichnete Merkfähigkeit, erklärte Dror, die am Messerli Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien arbeitet. Sie erinnerten sich nach zwei Jahren an bis zu drei Viertel der Spielzeugbezeichnungen.

«Es wäre vermessen zu sagen, dass alle Hunde so etwas können», so Claudia Fugazza von der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest. Immerhin habe man für die Studie extra auf Individuen zurückgegriffen, die «ein besonderes Talent für das Erlernen von Objektwörtern zeigten».