Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Ein Student und seine WG-Kollegen wollten einen gemütlichen Abend miteinander verbringen. Stattdessen mussten sie die Wohnung fluchtartig verlassen, diese stand in Vollbrand. Der Grund: Der E-Bike-Akku, der im Zimmer am Ladekabel hing, war explodiert. Das Feuer verwüstete daraufhin die komplette WG. Zu diesem Fall kam es in Berlin (D), wie die «Bild» publik machte. Wie ist es so weit gekommen? Und kann mir das auch passieren?

Auch in der Schweiz liegen E-Bikes im Trend. 2023 wurden gemäss TCS hierzulande über 170'000 E-Bikes verkauft. Blick verrät dir, wie du mit deinem E-Bike-Akku richtig lädst und lagerst.