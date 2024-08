Autoeinbrüche haben im 2023 zugenommen, wie Zahlen der Kriminalstatisti belegen. Die Täter haben unterschiedliche Taktiken. Manche verschaffen sich mit Gewalt Zugang zu einem Fahrzeug, andere begehen Einschleichdiebstähle. Bei dieser Vorgehensweise gelangen die Diebe über geöffnete Fenster oder unverschlossene Türen ins Auto. Erich Schwizer (61), Experte für Mobilitätsberatung beim TCS, erklärt, wie man sein Auto schützen kann und was man dabei beachten sollte.

1 Schutzhülle für Keyless-Autoschlüssel benutzen

Schlüssel, die das Auto per Funk öffnen, ohne dass der Besitzer einen Knopf drücken muss, sind weit verbreitet. Sogenannte Keyless-Schliesssysteme seien aber nicht sehr sicher, sagt Schwizer. «Kriminelle können das Funksignal verstärken, sodass es dem Auto vortäuscht, dass sich der Schlüssel in der Nähe befindet.» Die Türen können so leicht geöffnet werden, wenn der Autobesitzer zu Hause oder beim Einkaufen ist. Zum Schutz gibt es spezielle Etuis mit RFID Blocker, die Kriminelle daran hindern, das Funksignal zu verstärken. Gemäss Schwizer funktionieren solche Etuis aber nicht immer zuverlässig. Deshalb rät der Experte, zu testen, ob sich das Auto öffnet, obwohl man den Schlüssel in einem Etui verstaut hat. Ein weiterer Nachteil: Der Fahrer muss den Schlüssel immer aus der Tasche nehmen und später wieder darin versorgen.

Moderne Autoschlüssel, die per Funk funktionieren, sind zwar praktisch, aber haben Mängel.

2 Manuell prüfen, ob das Auto geschlossen ist

Auch jene Schlüssel, mit denen die Besitzer das Auto per Knopfdruck öffnen oder abschliessen können, haben Schwachstellen. Schwizer sagt: «Einbrecher können die Funkfernbedienung des Schlüssels mit Störsendern manipulieren, wenn sie sich in der Nähe verstecken.» Deshalb empfiehlt der Experte, immer zu kontrollieren, ob das Auto wirklich geschlossen ist. «Wenn es sich nicht schliessen lässt, sollte man zur Sicherheit wieder wegfahren.»

Wer das Auto unverschlossen lässt, macht es den Einbrechern besonders leicht.

3 An beleuchteten oder belebten Orten parkieren

Beim Parkieren sollte man gemäss Schwizer darauf achten, das Auto nicht auf Hinterhöfen oder an schwach befahrenen Strassen abzustellen. «Parkplätze, die beleuchtet sind oder an denen viele Menschen vorbeigehen, sind eindeutig besser», sagt er. Was Einbrecher noch mehr abschrecke, seien Parkplätze mit einer Videoüberwachung.

4 Keine wertvoll aussehenden Gegenstände im Auto lassen

Dass man keine teuren Gegenstände wie Computer, Kameras oder Uhren im Auto liegenlassen sollte, liegt auf der Hand. Ganz zu schweigen von wichtigen Dokumenten oder Ersatzschlüsseln. Schwizer sagt: «Auch teure Sonnenbrillen, Taschen oder Kleidungsstücke sollte man nicht im Auto aufbewahren.» Denn es gebe Einbrecher, die bereits für Bargeld die Scheibe eines Autos einschlagen würden. Den Schaden zu flicken, ist gemäss Experte oft teurer als der geklaute Gegenstand.