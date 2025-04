Seit Jahren zieht TV-Koch Joel Kraaz Gastronomen über den Tisch. Er kassiert Anzahlungen, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Solche Betrugsmaschen sind im Netz weit verbreitet. Kriminologe Dirk Baier erklärt im Podcast «Durchblick», was im Kopf von Betrügern abgeht.

«Kriminalität schlummert in uns allen»

Sina Albisetti Senior Video Producer

Starkoch Joel Kraaz führt seit sieben Jahren Wirte hinters Licht. Ohne wirklich in der Küche zu arbeiten, kassiert er von Gastronomen Anzahlungen. Am Ende stehen die Wirte ohne Koch da. Ihr Geld sehen sie nie wieder. In der aktuellen Podcast-Folge ordnet Soziologe Dirk Baier mit «Durchblick»-Host Sina Albisetti ein, warum Menschen wie Kraaz keine Skrupel zeigen, ob Kriminalität angeboren oder anerzogen ist und welche persönlichen Umstände, wie Schulden oder negative Erfahrungen, zu solchem Verhalten führen können.

Egal ob Enkeltrick-Betrug, Romance Scamming oder Cat-Fishing – die Statistik zeigt, dass Cyberbetrugsfälle im Jahr 2024 einen Anstieg um über ein Drittel verzeichneten, was die fragwürdigen Maschen der Betrüger unterstreicht. Im Podcast erfahrt ihr, wie ihr «kriminelle Energie» im Netz erkennen und wo ihr verdächtige Nachrichten melden könnt.