Gewitter sind in Städten heftiger als auf dem Land

In Städten sind Gewitter heftiger und häufiger als in ländlichen Gebieten. Das zeigen Forschende der Universität Lausanne in einer neuen Studie. Je grösser eine Stadt, desto grösser ist demnach dieser Effekt.

Gewitter sind über Städten laut einer neuen Studie heftiger als über ländlichen Gebieten. (Archivbild) Foto: ANDREAS ROSAR

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zudem verändert sich in Städten die räumliche Verteilung von Regenfällen, wie aus einer Mitteilung der Universität Lausanne vom Dienstag hervorging. Während die Niederschläge während Gewittern auf dem Land in der Regel gleichmässig verteilt sind, fallen sie in den Städten oft konzentriert auf kleine Gebiete.

Das erhöht die Gefahr für Überschwemmungen. «Die Bedrohung durch Überschwemmungen könnte sich zudem in Zukunft noch verschärfen, da die Städte wachsen und die globale Erwärmung die Stürme weltweit weiter verstärkt», wurde Erstautorin Herminia Torelló-Sentelles in der Mitteilung zitiert.

Grund für die Verstärkung von Gewittern in Städten ist laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dass Städte wärmer sind als ihre ländliche Umgebung. Das führt dazu, dass Luft aus den umliegenden Regionen in die Stadt strömt, dort aufsteigt und zu Gewitterwolken kondensiert. Verstärkt wird dieses Phänomen laut der Studie durch hohe Gebäude, die als Barriere für die Luftmassen wirken. Zudem könnte auch die städtische Luftverschmutzung in Form von Aerosolen in der Luft eine Rolle bei der Niederschlagsbildung spielen.

Für die Studie, die in der Fachzeitschrift «Earth's Future» erschienen ist, analysierten die Forschenden Wetterdaten, die während sieben Jahren in verschiedenen Städten in Europa und den USA aufgezeichnet wurden. Die untersuchten Städte Mailand, Berlin, London, Birmingham, Phoenix, Charlotte, Atlanta und Indianapolis unterscheiden sich zwar in ihrer Grösse, ihrem Klima und ihrer Stadtplanung. Gemeinsam ist ihnen jedoch ihre Entfernung zu Bergen und grossen Wasserflächen. Beides sind Faktoren, die die lokalen Regenmuster beeinflussen und somit die Analysen stören können.