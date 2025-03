1/2 Dieses Bild des Marsmondes Deimos wurde am 12. März von der ESA-Raumsonde Hera während ihres Vorbeiflugs am Mars aufgenommen. Der im Hintergrund sichtbare Planet ist der Mars. Foto: ESA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die europäischen Weltraumagentur ESA präsentierte die Bilder am Donnerstag vor den Medien. «Dies war die erste aufregende Erkundungserfahrung für das Hera-Team», sagte der Missions-Manager Ian Carnelli laut einer Mitteilung der ESA.

Hera flog am Mittwoch am Planeten Mars vorbei, um Schwung für ihre weitere Reise zu holen. Die dabei aufgenommenen Bilder trafen am frühen Donnerstagmorgen auf der Erde ein.

Forscher der Universität Bern an Mission beteiligt

Die von Deimos aufgenommenen Bilder zeigen die laut der ESA bisher wenig bekannte Rückseite des Marsmondes. Die Forschenden der ESA erhoffen sich davon neue Erkenntnisse über die Entstehung des Mondes.

Das Ziel der Mission ist der Asteroid Dimorphos, der von einer Nasa-Sonde von seiner Umlaufbahn abgelenkt wurde. Forschende der Universität Bern sind an der Mission beteiligt.