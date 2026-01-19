DE
FR
Abonnieren

Raumfahrt
Mond-Crew gratuliert Buzz Aldrin zum 96. Geburtstag

Buzz Aldrin war der zweite Mann auf dem Mond und ist einer von vier Ex-Mondbesuchern, die noch leben. Jetzt wird er 96 - und bekommt ganz besondere Glückwünsche.
Publiziert: 07:35 Uhr
Kommentieren
1/2
Foto: IMAGO/Xinhua
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Vor dem Beginn der ersten bemannten Mondmission der US-Raumfahrtbehörde Nasa seit mehr als einem halben Jahrhundert hat die «Artemis 2»-Crew dem zweiten Mann auf dem Mond zu seinem 96. Geburtstag am Dienstag gratuliert. «Happy Birthday Buzz», sagte der Nasa-Astronaut Reid Wiseman (50) bei einer Pressekonferenz - stellvertretend für die gesamte «Artemis 2»-Crew, die neben ihm noch aus den Nasa-Astronauten Christina Koch und Victor Glover sowie dem kanadischen Raumfahrer Jeremy Hansen besteht.

US-Raumfahrtlegende Buzz Aldrin hatte im Rahmen der «Apollo 11»-Mission 1969 als zweiter Mensch den Mond betreten. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den «Apollo»-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond. Vier davon leben noch: Neben Aldrin sind das David Scott (93), Charles Duke (90) und Harrison Schmitt (90). Die «Apollo»-Astronauten hätten ihr mit der Art wie sie miteinander interagierten beigebracht, was echte Kameradschaft bedeute, sagte «Artemis»-Astronautin Koch.

Mit der «Artemis 2»-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa sollen in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen