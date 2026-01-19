Buzz Aldrin war der zweite Mann auf dem Mond und ist einer von vier Ex-Mondbesuchern, die noch leben. Jetzt wird er 96 - und bekommt ganz besondere Glückwünsche.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Vor dem Beginn der ersten bemannten Mondmission der US-Raumfahrtbehörde Nasa seit mehr als einem halben Jahrhundert hat die «Artemis 2»-Crew dem zweiten Mann auf dem Mond zu seinem 96. Geburtstag am Dienstag gratuliert. «Happy Birthday Buzz», sagte der Nasa-Astronaut Reid Wiseman (50) bei einer Pressekonferenz - stellvertretend für die gesamte «Artemis 2»-Crew, die neben ihm noch aus den Nasa-Astronauten Christina Koch und Victor Glover sowie dem kanadischen Raumfahrer Jeremy Hansen besteht.

US-Raumfahrtlegende Buzz Aldrin hatte im Rahmen der «Apollo 11»-Mission 1969 als zweiter Mensch den Mond betreten. Insgesamt brachten die USA als bislang einziges Land mit den «Apollo»-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond. Vier davon leben noch: Neben Aldrin sind das David Scott (93), Charles Duke (90) und Harrison Schmitt (90). Die «Apollo»-Astronauten hätten ihr mit der Art wie sie miteinander interagierten beigebracht, was echte Kameradschaft bedeute, sagte «Artemis»-Astronautin Koch.

Mit der «Artemis 2»-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa sollen in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.