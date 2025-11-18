DE
FR
Produkte eigentlich nicht erlaubt
Forschende weisen erhöhte PFAS-Werte wegen «Engadiner» nach

Am Engadiner Skimarathon 2025 haben Langläuferinnen und Langläufer PFAS-haltiges Skiwachs genutzt. Forschende wiesen relativ hohe Werte nach. Eigentlich wären die Produkte nicht erlaubt.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Am Engadiner Skimarathon benutzten Langläuferinnen und Langläufer auch PFAS-haltiges Skiwachs. Offiziell ist dieses verboten. (Archivbild)
Foto: PETER KLAUNZER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Bei der Startlinie über dem Silsersee war die Konzentration am höchsten, wie die Eidgenössische Forschungs- und Materialprüfungsanstalt (Empa) am Dienstag mitteilte. Das sei bedenklich, da die «Ewigkeitschemikalien» mit der Schneeschmelze im Frühling ins Wasser gelangen.

Offiziell sind die PFAS-haltigen Wachse am «Engadiner» nicht mehr erlaubt. Bei den zehn schnellsten Läufern wurden keine nachgewiesen. Doch ein Wachsblock könne Jahre halten, älteres Wachs enthalte fast immer PFAS. Die Wissenschaftler unterstellen denn auch niemandem böse Absicht.

Die Forscher der Empa raten den Langläuferinnen und Langläufern, neuen Skiwachs zu kaufen. Die gesundheitlichen Auswirkungen von PFAS sind noch nicht vollständig verstanden.

      Meistgelesen