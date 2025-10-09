Im Herbst fällt nicht nur das Laub auf der Erde, auch am Nachthimmel spielen sich Naturspektakel ab. Den Supermond konntest du bereits bestaunen, aber der Mondstillstand ist noch im vollen Gange und bald treffen wir auf einen weiteren Himmelstrabant.
Was da an unserem Nachthimmel genau passiert, das erklärt dir Piero Indelicato von der Sternwarte Luzern im Gespräch mit Moderatorin Sina Albisetti.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
