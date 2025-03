Nasa-Teleskop «SphereX» soll Ursprünge des Universums erforschen

Mehrere Weltraum-Teleskope hat die Nasa schon im Einsatz, jetzt kommt mit "SphereX" ein weiteres dazu. (Archivbild) Foto: Keystone/AP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Name des Teleskops «SphereX» steht für «Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer». Wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten, wurde der Start durchgeführt.

Zuvor war der Start mehrfach verschoben worden. «SphereX» hat die Form eines Megafons und ungefähr die Grösse einer Gartenhütte. Zwei Jahre lang soll das Infrarot-Teleskop den Himmel durchmustern.

«Wir sind die erste Mission, die den ganzen Himmel in so vielen Farben anschaut», sagte Nasa-Wissenschaftler Jamie Bock. «Immer wenn Astronomen den Himmel auf eine neue Weise anschauen, können wir Entdeckungen erwarten.» Forscher und Forscherinnen erhoffen sich von «SphereX» neue Erkenntnisse zur Entstehung des Universums und Unterstützung bei der Suche nach Eis und organischen Molekülen.

Gemeinsam mit «SphereX» startete auch die Mission «Punch» (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) – vier kleine Satelliten, die den Sonnenwind untersuchen sollen.