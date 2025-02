Medizin Schweizer Ärzte transplantieren Herz nach rekordlangem Transport

Das Inselspital in Bern hat ein Herz zwölf Stunden lang ausserhalb eines menschlichen Körpers am Leben erhalten und dann erfolgreich transplantiert. Das sei ein europäischer Rekord, teilte das Spital am Montag mit.

Publiziert: 15:26 Uhr