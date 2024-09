Kulturerbe Tage des Denkmals zeigen Vernetzung in der Geschichte

Die 31. Europäischen Tage des Denkmals zeigen am Wochenende an mehr als 400 Veranstaltungen in der Schweiz das Thema Vernetzung auf. Sie gehen an historischen Orten der Frage nach, wie Vernetzungen das Kulturerbe prägen.