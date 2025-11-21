In den sozialen Medien ärgern sich die Menschen über das Schweizer Recyclingsystem. Denn obwohl Pizzaschachteln aus Karton sind, dürfen sie nicht mit dem Karton recycelt werden.

Sandra Gerber

«Pizzaschachteln gehören NICHT in den Karton, bitte im eigenen Abfall entsorgen», schreibt ein User auf der sozialen Plattform Reddit. Er bezieht sich dabei auf ein Schild, das seit kurzem an seiner Wohnungstür in einem Schweizer Mehrfamilienhaus hängt. «Sind Pizzaschachteln nicht mehr recycelbar?», fragt er andere Mitglieder der Reddit-Gruppe «Switzerland».

Die Person mit dem Usernamen Carcharodona schildert dann ihr Anliegen: «Ich habe meine Vermieterin gefragt, was es damit auf sich hat – denn die Pizzaschachteln sind aus Karton (und machen die Hälfte des Stapels im Gebäude aus).» Die Vermieterin habe geantwortet, dass die Schachteln oft Spuren von Fett und Öl enthielten und deshalb nicht mehr recycelt werden könnten.

Öl- und Fettrückstände hindern Recyclingprozess

Der Nutzer ist verwirrt. Seit Jahren wohne er im selben Haus in Luzern und es habe noch nie Probleme gegeben. «Ist das eine allgemeine Regel?», wendet er sich an den Rest der Gruppe.

Tatsächlich äussern sich viele Mitglieder zum Problem der Pizzaschachtel. «Das war schon immer so», schreibt ein User. Ein anderer teilt einen Link zur Website von Real, einem Entsorgungs- und Recyclingunternehmen aus der Region Luzern. Dort beantwortet das Unternehmen die Frage, ob Pizzaschachteln in die Kartonentsorgung gehören.

«Nein, Pizzakartons gehören in den Kehricht», schreibt Christian Züger, Projektleiter Abfallwirtschaft, in seinem Beitrag. Denn obwohl sich die Kartonschachteln an sich für das Recycling eignen, würden Öl- und Fettrückstände den Recyclingprozess behindern. Auch Essensreste würden oft mit den Pizzakartons entsorgt.

«Es ist verdammt lästig.» Reddit-User über Recycling

Andere Reddit-Nutzer geben Tipps und Tricks: «Wasser in die Spüle und den Pizzakarton einige Minuten einweichen lassen. Dann kann man ihn zu einer kleinen Kugel zusammendrücken, die im Abfall wenig Platz einnimmt.» Eine andere Möglichkeit: «Den oberen Teil, der meist sauber ist, abtrennen und recyceln. Die untere Hälfte kommt in den Kehricht.»

Manche ärgern sich aber auch über die vielen Recyclingvorschriften. «Eigentlich braucht man heute einen Doktortitel in Recyclingwissenschaften, um alles richtigzumachen», lässt ein Nutzer seinem Frust freien Lauf. «Ich musste zwei Quadratmeter meiner Wohnung für das Recycling reservieren. Einen Teil des Mülls kann ich zu Fuss entsorgen, für den anderen Teil muss ich zu einer Entsorgungsstation fahren. Es ist verdammt lästig.»