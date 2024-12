1/5 Über die Festtage gönnt man sich gerne etwas Feines. Foto: Getty Images

An Weihnachten gönnt man sich gerne etwas Spezielles. Meist kauft man auch etwas mehr ein als unter dem Jahr. Schliesslich will man Familie und Freunde verwöhnen. Eine schweizweite Umfrage von Too Good To Go zur Lebensmittelverschwendung rund um Weihnachten 2023 zeigt: Schweizerinnen kaufen tendenziell zu viel Essen für die Feiertage. Was nach dem Weihnachtsessen zurückbleibt, wird zwar teils kreativ wiederverwertet. Allerdings landen bei beinahe drei Viertel der Befragten Lebensmittel im Abfall.

75 Prozent der Befragten kochen das Festessen selbst. Um sicherzustellen, dass auch wirklich genügend Essen vorhanden ist, kaufen 41 Prozent der Befragten mehr Lebensmittel als benötigt ein. 35 Prozent gaben an, dass sie manchmal – abhängig von der Gelegenheit und der Anzahl der Gäste – zu viel kaufen würden. Man will ja nicht als knausrig erscheinen. Nur 17 Prozent kaufen laut der Umfrage gerade genug ein. Es sind vor allem ältere Konsumentinnen und Konsumenten über 45 Jahren.

Fleisch vom Fondue chinoise weggeworfen

Trotz der Inflation haben die Schweizer nicht vor, weniger Essen einzukaufen. Jeder Dritte gibt in der Advents- und Weihnachtszeit sogar deutlich mehr für Lebensmittel aus. Jeder Fünfte achtet aber auf Schnäppchen und macht Jagd auf Rabatte.

Klassiker in Sachen Foodwaste sind überfüllte Fleischplatten fürs Fondue chinoise, Dutzende Saucen als Beilage sowie Desserts, die nach einem üppigen Essen niemand mehr mag. Bei deftigen Speisen sind es neben Fleisch auch Käse, etwa vom Raclette oder Fondue, und Beilagen wie Gemüse, die nicht komplett aufgegessen werden. Auch Guetzli zum Kaffee bleiben häufig übrig.

Was nach den Feierlichkeiten übrig bleibt, wird häufig weggeworfen. Über 70 Prozent der Befragten geben an, Reste zu verschwenden. Nur bei 24 Prozent landet laut der Umfrage gar nichts im Abfall oder auf dem Kompost.

9 Millionen Portionen vor dem Abfall gerettet

