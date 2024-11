Marius Bear hilft den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Energiefilm Züri in Sachen Soundtrack auf die Sprünge. Dem ESC-Finalisten von 2022 bedeuten Filme selbst extrem viel – auch aus musikalischer Sicht.

Foto: Christian Grund

Auf einen Blick Marius Bear ist Coach beim Energiefilm Züri

Er performt live einen Song an der Award Night am 29. November

Der Musiker verrät seine liebsten Soundtracks Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Energie 360°

Klappe, die Erste für Marius Bear (31): Der Singer/Songwriter feiert Premiere als Coach beim Jugendwettbewerb Energiefilm Züri von Energie 360°. Bereits zum vierten Mal setzen Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren im Auftrag der Spezialistin für nachhaltige Energie- und Mobilitätslösungen ihre Ideen zu Energie und Klima filmisch um. Und kriegen nun musikalischen Support vom ESC-Finalisten von 2022. «Ich freue mich riesig, als Jurymitglied und Mentor der Teilnehmenden dabei zu sein», sagt Bear anlässlich des gemeinsamen Workshops in Zürich. «Ich möchte ihnen vermitteln, wie wichtig die Musik für den Film ist – und wie stark die Emotionen von Bild und Ton zusammenspielen.»

Zwei Tage lang begleitet Bear die gut 20 jugendlichen Teams mit ihren Projekten, zeigt sich von deren Ideen zum Motto «Auf die richtige Energie setzen» beeindruckt. «Es ist erstaunlich, was sie sich alles ausgedacht, welche Storylines und welche Messages sie erarbeitet haben.» Diese habe er mit seinen Ideen noch zu verstärken versucht. «Je nach Film kreieren wir völlig unterschiedliche Sounds – von Effekten, Geräuschen und Stimmen bis hin zu Songs. Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.»

Filmfan – beruflich und privat

Film sei ein Thema, das ihn schon immer fasziniert habe, fügt der Appenzeller an. «Ich habe vor einigen Jahren bei einem Dokumentarfilm über die Mondlandung in New York mitgearbeitet und konnte dort viel lernen. Es ist definitiv ein Bereich, den ich gerne noch weiter ausbauen möchte.»

Fan von Filmen ist der Musiker auch privat. «Ich habe meist wenig Freizeit, vor allem, wenn ich wie aktuell auf Tournee bin. Da bin ich froh, zu Hause einfach auf dem Sofa sitzen zu können und einen Film zu geniessen.» Er liebe etwa die Serie «After Life» mit Ricky Gervais. «Das ist britischer Humor mit seinem ganz eigenen Charme: Auf der einen Seite ist die Handlung so dreckig, dass man sich richtig fremdschämen muss. Und auf der anderen Seite berührt sie mich tief.»

Gewinne Tickets für die Award-Night des «Energiefilm Züri» Am 29. November werden im Zürcher Kino Abaton (Saal B) ab 19.30 Uhr die Siegerfilme des «Energiefilm Züri» von Energie 360° ausgezeichnet. Das Motto: «Auf die richtige Energie setzen». Sei bei der Preisverleihung live dabei und erlebe zudem die Performance von Marius Bear. Wir verlosen 10 x 2 Eintritte für die Award-Night. Zum Mitmachen einfach das untenstehende Formular ausfüllen. Am 29. November werden im Zürcher Kino Abaton (Saal B) ab 19.30 Uhr die Siegerfilme des «Energiefilm Züri» von Energie 360° ausgezeichnet. Das Motto: «Auf die richtige Energie setzen». Sei bei der Preisverleihung live dabei und erlebe zudem die Performance von Marius Bear. Wir verlosen 10 x 2 Eintritte für die Award-Night. Zum Mitmachen einfach das untenstehende Formular ausfüllen. Mehr Infos

Bitte melde dich für eine Teilnahme an! Anmelden

Viel fürs Leben gelernt

Am meisten beeindruckt habe ihn aber «Der König der Löwen». «Das ist ein Film, den ich besonders intensiv reflektiert habe, vor allem nach dem Tod meines Vaters», erzählt er. «Die Perspektive, die ich auf das Leben habe, und meine Lebensanschauung sind stark von ‹Der König der Löwen› beeinflusst.»

Der Disney-Klassiker enthalte viele bedeutende Momente, die den Kreislauf des Lebens darstellen. «Alles kommt und alles geht. Der Film zeigt uns, was Liebe bedeutet und was Vernunft ist. Und der Film hat mir bei der Suche nach mir selbst geholfen. Man muss wie Simba in die Pfütze schauen und erkennen, dass Teile von uns – wie mein Vater, der mich immer sehr geprägt hat – uns letztendlich dorthin führen, wo wir uns selbst finden können.»

1/4 Bear ist zum ersten Mal beim Energiefilm Züri dabei – und ist begeistert von der Kreativität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Foto: Christian Grund

Ein sehr berührender Film, der ihn immer an seinen Vater denken lasse. Und der ihn auch in Sachen Musik stark bewegt habe, wie Marius Bear in der nachfolgenden Übersicht seiner liebsten Soundtracks verrät.

1 «König der Löwen»

«Der Soundtrack ist insgesamt überwältigend. Mein Lieblingsstück ist aber ganz klar der Haupttrack ‹Circle of Life› bei der ikonischen Szene auf dem Berg, wo Rafiki Baby Simba in die Höhe hält. Das ist einfach wunderschön.»

2 «Im Westen nichts Neues»

«Dieses Filmremake von 2022 finde ich soundtechnisch fantastisch. Die Musik und die Bilder ergeben durchs Band eine harmonische Symphonie – und lassen den eh schon starken Film noch kraftvoller wirken.»

3 «Pulp Fiction»

«Quentin Tarantino ist ein Meister seines Fachs. Und sein grösster Klassiker ist auch in Sachen Musikauswahl ausgezeichnet. Er arbeitet ja so, dass er in einer Szene zuerst nach der passenden Musik sucht, bevor gedreht wird. Das finde ich grossartig. Und es ist eine sehr bewusste Auswahl, die die Musik nie zu dominant werden lässt.»

4 «Dune»

«Das Sounddesign in diesem Science-Fiction-Streifen von 2021 ist faszinierend. Es gibt zum Beispiel eine besondere Szene mit Libellen-Helikoptern, für die ein einzigartiger Sound kreiert wurde. Dazu kam eine ganze Reihe von gespannten Gummi-Ringen, wie wir sie im Büro brauchen, zum Einsatz. Das ergibt im Zusammenspiel ein erstaunlich insektenartiges Geräusch!»

5 «Sherlock Holmes»

«Sehr prägnant finde ich die Musik auch bei Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. Der legendäre Komponist Hans Zimmer verwendet dort eine sehr harmonierende Mischung an Stilen, unter anderem kommen viele traditionelle Instrumente und folkloristische Elemente zum Einsatz. Dieser Mix unterstreicht die abenteuerliche Handlung extrem gut.»

Nachhaltige Energie- und Mobilitätslösungen Energie 360° macht nachhaltige Energie in der ganzen Schweiz nutzbar. Das Unternehmen plant, baut und betreibt erneuerbare Energielösungen wie Energieverbünde mit Abwärme von Datacentern, investiert in E-Ladestationen und ist führende Anbieterin von Solaranlagen, Biogas und Holzpellets. So leistet Energie 360° Tag für Tag einen Beitrag zur Umsetzung der Klimaziele – hier und jetzt für die kommenden Generationen. Energie 360° macht nachhaltige Energie in der ganzen Schweiz nutzbar. Das Unternehmen plant, baut und betreibt erneuerbare Energielösungen wie Energieverbünde mit Abwärme von Datacentern, investiert in E-Ladestationen und ist führende Anbieterin von Solaranlagen, Biogas und Holzpellets. So leistet Energie 360° Tag für Tag einen Beitrag zur Umsetzung der Klimaziele – hier und jetzt für die kommenden Generationen. Mehr Infos