Ein Jahrhundertsturm fegt über die Karibik. Während ganz Jamaika wegen Melissa zum Katastrophengebiet erklärt wurde, wütet der Hurrikan weiter über Kuba und Bahamas. Wissenschafter beobachten: Hurrikans werden immer intensiver. Woran das liegt, hörst du im Podcast.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es ist einer der stärksten Hurrikans, der Jamaika in den letzten 80 Jahren erreichte. Melissa steuerte die Insel als Kategorie-5-Hurrikan an, fegte als Kategorie 4 über das Land und hinterliess eine Spur der Verwüstung. Jetzt zieht der Sturm weiter Richtung Kuba, nimmt aber an Stärke ab.

Warum trifft es die Karibik immer wieder so heftig? Welche Rolle spielt die steigende Meerestemperatur – und stimmt es wirklich, dass Hurrikanes immer stärker werden? Das und weiteres beantwortet Moderatorin Sina Albisetti in dieser Episode mit Ulrike Lohmann. Sie ist Professorin am Institut für Atmosphäre und Klima der ETH Zürich.

Jeden Tag eine neue Folge «Durchblick» – jetzt hören und abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen.