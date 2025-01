Klima Halbe Million Tonnen Methan durch Nord-Stream-Lecks freigesetzt

Durch die Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee 2022 sind etwa 465'000 Tonnen des Treibhausgases Methan in die Atmosphäre gelangt. Das geht aus drei Studien in den Fachzeitschriften «Nature» und «Nature Communications» hervor.

