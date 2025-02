In Lebensmitteln EU erlaubt UV-behandeltes Insektenpulver

Von Montag an darf in der Europäischen Union UV-behandeltes Insektenpulver in Lebensmitteln verwendet werden. Konkret geht es dabei um Pulver ganzer Larven des Mehlkäfers (Tenebrio molitor).

