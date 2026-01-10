Grund für die vorzeitige Rückkehr ist der gesundheitliche Zustand eines Besatzungsmitglieds. Am 15. Januar sollen die vier Astronauten vor Kalifornien landen – sofern das Wetter mitspielt.

Keystone-SDA

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will die vorzeitige Rückholung einer vierköpfigen Astronautenbesatzung von der Internationalen Raumstation ISS am kommenden Mittwoch beginnen. Man plane, die Crew-11-Mission frühestens um 23.00 Uhr (MEZ) von der ISS abzukoppeln.

Das heisst, um 17 Uhr US-Ostküstenzeit, sollten es die Wetterbedingungen erlauben, hiess es in einer Mitteilung der Raumfahrtbehörde in Washington.

Zeitpunkt hängt von mehreren Faktoren ab

Wenn alles nach Plan läuft, sollen die vier Mitglieder der «Crew 11» dann voraussichtlich am Donnerstag, dem 15. Januar, gegen 3.40 Uhr morgens (9.40 Uhr MEZ) vor der Küste Kaliforniens wassern. Der genaue Zeitpunkt könne aber erst festgelegt werden, wenn das Abdocken näher rücke. Vieles hänge vom Wetter, dem Seegang und anderen Faktoren ab, hiess es weiter.

Die Nasa hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass sie erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS eine vierköpfige Astronautenbesatzung wegen gesundheitlicher Probleme eines Crewmitglieds vorzeitig zur Erde zurückholen wolle. Zur Identität des Crewmitglieds und zu Details der gesundheitlichen Probleme wollte sich die Nasa nicht äussern.

Astronaut ist in stabilem Zustand

Es habe aber nichts mit der Arbeit der Crew an Bord der ISS zu tun und es handle sich auch nicht um einen Notfall, sagte der Chefmediziner der Nasa, James Polk. Das Crewmitglied sei in stabilem Zustand.

Die Nasa hatte wegen der gesundheitlichen Probleme des Crewmitglieds bereits einen für Donnerstag geplanten Ausseneinsatz an der ISS kurzfristig abgesagt. An dem Ausseneinsatz hätten die US-Astronauten Zena Cardman und Michael Fincke teilnehmen sollen.

Sie sind gemeinsam mit dem japanischen Raumfahrer Kimiya Yui und dem russischen Kosmonauten Oleg Platonow seit Anfang August als «Crew 11» an Bord der ISS. Sie sollten eigentlich noch ein paar Wochen dort bleiben.