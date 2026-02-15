DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Leben
Wissen
Geschichte
Welches Land ist das älteste der Welt?
Geschichts-Profis aufgepasst
Welches Land ist das älteste der Welt?
Welches Land ist das älteste der Welt? Die Antwort darauf ist nicht eindeutig, denn sie variiert je nach Betrachtungsweise.
Publiziert: vor 46 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Wissenschaft & Forschung
0:46
Seltener Fund in Argentinien
70 Millionen Jahre altes Dino-Ei entdeckt
1:23
Lagern dort seit Jahrzehnten
Giftige Industrieabfälle im Meer vor Los Angeles
0:51
Aufmerksamkeit leidet
Wie Reels das Gehirn verändern
1:39
Sylwina Spiess über Influencer
«Denke nicht, dass mich eine KI schon ersetzen kann»
1:12
Forscher entdecken
Bakterien verwandeln Plastikabfall in Schmerzmittel
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen